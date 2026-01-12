Українці активно переходять з Київстару на lifecell та Vodafone — дані НКЕК

Українці масово йдуть до одного й того самого оператора зв'язку
У грудні 2025 року українці здійснили 42 183 перенесення мобільних номерів між операторами (MNP). Найчастіше абоненти обирали lifecell, а найбільше переходів "назовні" припало на "Київстар".
Про це йдеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК).
Скільки абонентів обрали lifecell
За даними НКЕК, упродовж минулого місяця "Київстар" залишили 19 045 абонентів. Від Vodafone перейшли 15 501 користувач, а від lifecell — 7 445.
Найменше переносів зафіксували в менших операторів: "Інтертелеком" втратили 66 абонентів, а "ТриМоб" — 116.
Водночас найбільше номерів українці перенесли саме на lifecell — 23 520 випадків. На Vodafone у грудні перенесли 10 333 номери, на "Київстар" — 8 308, а "Інтертелеком" і "ТриМоб" отримали 14 і 8 номерів відповідно.
У підсумку lifecell став єдиним оператором, якому вдалося наростити кількість абонентів шляхом MNP: приріст склав 16 065 нових підключень.
Нагадаємо, телефонні шахраї постійно оновлюють свої схеми, намагаючись виманити гроші у користувачів. Один із найпростіших способів уберегтися — уважно перевіряти код і формат номера та ігнорувати дзвінки з підозрілих контактів.
Також ми писали, що нестабільний мобільний зв'язок може зірвати важливу розмову, платіж або навігацію в потрібний момент. Водночас причина не завжди криється в операторі — іноді проблему створює сам смартфон або його налаштування.
Читайте Новини.LIVE!