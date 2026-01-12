Відео
Україна
Українці масово йдуть до одного й того самого оператора зв'язку

Українці масово йдуть до одного й того самого оператора зв'язку

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 11:41
Українці активно переходять з Київстару на lifecell та Vodafone — дані НКЕК
SIM-картка з перехідниками під інші формати. Фото: Unsplash

У грудні 2025 року українці здійснили 42 183 перенесення мобільних номерів між операторами (MNP). Найчастіше абоненти обирали lifecell, а найбільше переходів "назовні" припало на "Київстар".

Про це йдеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Читайте також:

Скільки абонентів обрали lifecell

За даними НКЕК, упродовж минулого місяця "Київстар" залишили 19 045 абонентів. Від Vodafone перейшли 15 501 користувач, а від lifecell — 7 445.

Миграция абонентов между операторами за декабрь 2025 года
Міграція абонентів між операторами за грудень 2025 року. Фото: НКЕК

Найменше переносів зафіксували в менших операторів: "Інтертелеком" втратили 66 абонентів, а "ТриМоб" — 116.

Водночас найбільше номерів українці перенесли саме на lifecell — 23 520 випадків. На Vodafone у грудні перенесли 10 333 номери, на "Київстар" — 8 308, а "Інтертелеком" і "ТриМоб" отримали 14 і 8 номерів відповідно.

Данные переносов номеров телефона на других операторов
Дані перенесення номерів телефону на інших операторів станом на грудень 2025 року. Фото: НКЕК

У підсумку lifecell став єдиним оператором, якому вдалося наростити кількість абонентів шляхом MNP: приріст склав 16 065 нових підключень.

Нагадаємо, телефонні шахраї постійно оновлюють свої схеми, намагаючись виманити гроші у користувачів. Один із найпростіших способів уберегтися — уважно перевіряти код і формат номера та ігнорувати дзвінки з підозрілих контактів.

Також ми писали, що нестабільний мобільний зв'язок може зірвати важливу розмову, платіж або навігацію в потрібний момент. Водночас причина не завжди криється в операторі — іноді проблему створює сам смартфон або його налаштування.

Україна Київстар Vodafone lifecell мобільний оператор номер телефону
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
