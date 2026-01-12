Відео
Головна Технології В одному з міст України запустили першу тестову мережу 5G

В одному з міст України запустили першу тестову мережу 5G

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 14:24
У Львові запустили першу в Україні мережу 5G — що відомо
Позначка зв'язку 5G на екрані смартфона. Фото: Unsplash

У центрі Львова запустили пілотну мережу 5G — вперше в Україні. Ключова перевага технології — швидкість передавання даних, яка сягає близько 500 Мбіт/с на одного абонента.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Читайте також:

Чому саме Львів став майданчиком для тесту 5G

Львів обрали як технологічну "лабораторію", щоб відпрацювати технічні нюанси перед масштабнішим запуском по країні. Місто має один із найвищих показників проникнення смартфонів із підтримкою 5G, а для пілота вже збудували понад 20 базових станцій 5G.

Після отримання погоджень із Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування технології пілот планують розширювати. У січні 5G має запрацювати в Бородянці, у лютому — в Харкові, а надалі — і в інших містах України.

У Мінцифри наголошують, що розвиток електронних комунікацій є одним із пріоритетів із моменту створення відомства. Повноцінний запуск 5G планували на 2022 рік, але через повномасштабну війну ці плани відклали з міркувань безпеки.

Попри це роботу не зупиняли: нинішній пілот 5G називають результатом системної співпраці держави, бізнесу та військових. У відомстві підкреслюють, що модернізація інфраструктури триває навіть на тлі спроб ворога зруйнувати її, а запуск 5G у Львові має стати сигналом, що Україна продовжує рухатися до технологічного майбутнього.

Нагадаємо, навіть під час тривалих блекаутів можна залишатися на зв'язку та раціонально використовувати заряд смартфона. Існує чітка послідовність дій на випадок, коли мобільний оператор тимчасово втрачає покриття.

Також ми писали, що у грудні 2025 року українці активно змінювали мобільних операторів, оформивши 42 183 перенесення номерів. Найчастіше абоненти переходили до lifecell, тоді як найбільший відтік користувачів зафіксували у "Київстару".

Львів Мінцифри зв'язок технології мобільні оператори 5G
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
