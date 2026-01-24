Відео
На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

Дата публікації: 24 січня 2026 06:32
В українців на телефонах з'являється літера "E" — що вона означає та як діяти
Літера "E" у статус-барі смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Іноді під час погіршення мобільного зв'язку у статус-барі смартфона з'являється літера E, а інтернет помітно сповільнюється або зникає. Такий значок означає перехід на старіший стандарт передачі даних і найчастіше з'являється там, де мережі бракує потужності або покриття.

Про це пише GSMinfo.

Читайте також:

Що означає літера "Е" на телефоні

Літера E у верхній панелі сигналізує, що смартфон під'єднався до стандарту EDGE — проміжного варіанта між 2G і 3G. Максимальна швидкість такого з'єднання становить до 384 кбіт/с, тому її зазвичай вистачає лише для текстових повідомлень у месенджерах. А от фото, відео чи повноцінний перегляд сайтів можуть завантажуватися дуже повільно або не відкриватися взагалі.

Найчастіше E з'являється у місцях зі слабким покриттям: у дорозі між населеними пунктами, у сільській місцевості, на дачі. В українських умовах проблема посилилася під час відключень електроенергії — мобільні оператори зменшують навантаження на базові станції, які працюють від генераторів.

Де найчастіше сигнал "падає" до EDGE

Падіння зв'язку до E/EDGE найпоширеніше:

  • у підвалах, ліфтах і на цокольних поверхах;
  • у лісах, горах та місцевості зі складним рельєфом;
  • у перенаселених районах із великим навантаженням на мережу;
  • у віддалених селах і степових зонах.

Іноді смартфон може перейти на EDGE навіть у місті без очевидної причини — тоді можна спробувати відновити підключення самостійно.

Як повернути нормальний зв'язок, якщо телефон постійно показує "E"

Один із найпростіших способів — "перепід'єднати" смартфон до мережі через режим польоту. Для цього достатньо:

  • увімкнути авіарежим;
  • зачекати 10-15 секунд;
  • вимкнути режим польоту.

Такий крок оновлює з'єднання і часто повертає швидший інтернет.

Буває й інша ситуація: 4G-мережа перевантажена, і телефон автоматично опускається до повільнішого режиму. У цьому випадку може допомогти примусовий вибір 3G:

  • відкрити налаштування;
  • перейти в розділ "Мобільні дані та SIM-карти";
  • знайти пункт "Переважний тип мережі";
  • вибрати режим "3G/2G (авто)".

Ще один варіант — ручний вибір оператора в налаштуваннях SIM-карти. Зазвичай смартфон сам підбирає найкращий доступний сигнал, але іноді ручне перемикання дає стабільніше з'єднання.

Якщо літера E регулярно з'являється в одному й тому ж місці, причина може бути у слабкому покритті конкретного оператора. У такому разі якість зв'язку у своєму районі зазвичай перевіряють за картами покриття на сайтах мобільних провайдерів або за відгуками інших користувачів.

Нагадаємо, у центрі Львова вперше в Україні запрацювала пілотна мережа 5G. Тестовий запуск демонструє головну перевагу технології — швидкість передавання даних, яка для одного абонента може сягати близько 500 Мбіт/с.

Також ми писали, що в грудні 2025 року Китай звернувся до Міжнародного союзу електрозв'язку із заявкою на виділення частот і орбітальних позицій для понад 200 тисяч супутників. Такий масштаб свідчить про прагнення країни різко посилити конкуренцію на ринку супутникового інтернету, де нині домінує Starlink від SpaceX.

телефони зв'язок смартфон мобільний інтернет дзвінки відключення світла
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
