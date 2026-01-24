В українців на телефонах з'являється літера "E" — що вона означає та як діяти

Літера "E" у статус-барі смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Іноді під час погіршення мобільного зв'язку у статус-барі смартфона з'являється літера E, а інтернет помітно сповільнюється або зникає. Такий значок означає перехід на старіший стандарт передачі даних і найчастіше з'являється там, де мережі бракує потужності або покриття.

Про це пише GSMinfo.

Реклама

Читайте також:

Що означає літера "Е" на телефоні

Літера E у верхній панелі сигналізує, що смартфон під'єднався до стандарту EDGE — проміжного варіанта між 2G і 3G. Максимальна швидкість такого з'єднання становить до 384 кбіт/с, тому її зазвичай вистачає лише для текстових повідомлень у месенджерах. А от фото, відео чи повноцінний перегляд сайтів можуть завантажуватися дуже повільно або не відкриватися взагалі.

Найчастіше E з'являється у місцях зі слабким покриттям: у дорозі між населеними пунктами, у сільській місцевості, на дачі. В українських умовах проблема посилилася під час відключень електроенергії — мобільні оператори зменшують навантаження на базові станції, які працюють від генераторів.

Де найчастіше сигнал "падає" до EDGE

Падіння зв'язку до E/EDGE найпоширеніше:

у підвалах, ліфтах і на цокольних поверхах;

у лісах, горах та місцевості зі складним рельєфом;

у перенаселених районах із великим навантаженням на мережу;

у віддалених селах і степових зонах.

Іноді смартфон може перейти на EDGE навіть у місті без очевидної причини — тоді можна спробувати відновити підключення самостійно.

Як повернути нормальний зв'язок, якщо телефон постійно показує "E"

Один із найпростіших способів — "перепід'єднати" смартфон до мережі через режим польоту. Для цього достатньо:

увімкнути авіарежим;

зачекати 10-15 секунд;

вимкнути режим польоту.

Такий крок оновлює з'єднання і часто повертає швидший інтернет.

Буває й інша ситуація: 4G-мережа перевантажена, і телефон автоматично опускається до повільнішого режиму. У цьому випадку може допомогти примусовий вибір 3G:

відкрити налаштування;

перейти в розділ "Мобільні дані та SIM-карти";

знайти пункт "Переважний тип мережі";

вибрати режим "3G/2G (авто)".

Ще один варіант — ручний вибір оператора в налаштуваннях SIM-карти. Зазвичай смартфон сам підбирає найкращий доступний сигнал, але іноді ручне перемикання дає стабільніше з'єднання.

Якщо літера E регулярно з'являється в одному й тому ж місці, причина може бути у слабкому покритті конкретного оператора. У такому разі якість зв'язку у своєму районі зазвичай перевіряють за картами покриття на сайтах мобільних провайдерів або за відгуками інших користувачів.

Нагадаємо, у центрі Львова вперше в Україні запрацювала пілотна мережа 5G. Тестовий запуск демонструє головну перевагу технології — швидкість передавання даних, яка для одного абонента може сягати близько 500 Мбіт/с.

Також ми писали, що в грудні 2025 року Китай звернувся до Міжнародного союзу електрозв'язку із заявкою на виділення частот і орбітальних позицій для понад 200 тисяч супутників. Такий масштаб свідчить про прагнення країни різко посилити конкуренцію на ринку супутникового інтернету, де нині домінує Starlink від SpaceX.