Китай кинув виклик Starlink — подано заявку на 200 тисяч супутників

У грудні 2025 року Китай подав до Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) заявку на виділення частот і орбітальних позицій для понад 200 тисяч супутників. Масштаб ініціативи свідчить про намір країни посилити конкуренцію на ринку супутникового інтернету, де домінує SpaceX зі Starlink.

Як повідомляє Shanghai Securities News, документи надійшли до ITU минулого місяця й охоплюють радіочастоти та орбітальні параметри для одного з потенційно найбільших супутникових проєктів у світі. Водночас сама подача не означає автоматичного запуску всіх апаратів: матеріали мають пройти розгляд у межах процедур ITU, а також узгодження між країнами.

Ключову роль у подачі найбільших пакетів документів відіграє Radio Innovation Institute — структура, офіційно створена 30 грудня 2025 року в Xiong'an New Area. Інститут має державну підтримку та спеціалізується на радіотехнологіях.

Заявки містять запити більш ніж на дванадцять супутникових угруповань — від невеликих мереж на десятки апаратів до надмасштабних. Два найбільші проєкти мають назви CTC-1 і CTC-2: обидва подані Radio Innovation Institute, і кожен передбачає по 96 714 супутників.

Окремі пакети документів подали й інші учасники ринку. Зокрема, China Mobile планує мережу CHINAMOBILE-L1 на 2 520 супутників, Yuanxin Satellite заявив 1 296 супутників для SAILSPACE-1, а Guodian Gaoke запропонував 1 132 апарати в системі TIANQI-3G. Різні заявники вказують на залучення як комерційних гравців, так і традиційних державних структур.

Експерти наголошують, що реєстрація в ITU — лише стартовий крок, який сам по собі не гарантує наявності виробничих потужностей, ракет-носіїв чи фінансування для реального розгортання такої кількості супутників. Запуск сотень тисяч апаратів потребуватиме років і колосальних ресурсів.

Водночас спостерігачі ринку припускають, що Radio Innovation Institute може пришвидшити процес завдяки концентрації ресурсів і координації між учасниками галузі, опорі на великий внутрішній ринок та сильну виробничу базу. Це теоретично здатне скоротити відставання від SpaceX, яка вже має на орбіті тисячі супутників Starlink і надає інтернет-послуги клієнтам у різних країнах.

Нагадаємо, Україна першою в Європі запустила пілотний проєкт Starlink Direct to Cell — супутникового мобільного зв'язку. Завдяки цьому абоненти Київстар отримали можливість надсилати SMS навіть у зонах без будь-якого стільникового покриття.

Також ми писали, що супутниковий зв'язок став однією з найважливіших інновацій у смартфонах останніх років. Він дає змогу залишатися на зв'язку там, де мережа недоступна, але поки що така функція здебільшого доступна лише у флагманських моделях.