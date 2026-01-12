Китай бросил вызов Starlink — подана заявка на 200 тысяч спутников

Спутник связи SpaceX Starlink. Фото: Pexels

В декабре 2025 года Китай подал в Международный союз электросвязи (ITU) заявку на выделение частот и орбитальных позиций для более 200 тысяч спутников. Масштаб инициативы свидетельствует о намерении страны усилить конкуренцию на рынке спутникового интернета, где доминирует SpaceX со Starlink.

Об этом пишет Cryptopolitan.

Реклама

Читайте также:

Сможет ли Китай запустить 200 тысяч спутников и догнать Starlink

Как сообщает Shanghai Securities News, документы поступили в ITU в прошлом месяце и охватывают радиочастоты и орбитальные параметры для одного из потенциально крупнейших спутниковых проектов в мире. В то же время сама подача не означает автоматического запуска всех аппаратов: материалы должны пройти рассмотрение в рамках процедур ITU, а также согласование между странами.

Ключевую роль в подаче крупнейших пакетов документов играет Radio Innovation Institute — структура, официально созданная 30 декабря 2025 года в Xiong'an New Area. Институт имеет государственную поддержку и специализируется на радиотехнологиях.

Заявки содержат запросы более чем на двенадцать спутниковых группировок — от небольших сетей на десятки аппаратов до сверхмасштабных. Два крупнейших проекта имеют названия CTC-1 и CTC-2: оба поданы Radio Innovation Institute, и каждый предусматривает по 96 714 спутников.

Отдельные пакеты документов подали и другие участники рынка. В частности, China Mobile планирует сеть CHINAMOBILE-L1 на 2 520 спутников, Yuanxin Satellite заявил 1 296 спутников для SAILSPACE-1, а Guodian Gaoke предложил 1 132 аппарата в системе TIANQI-3G. Различные заявители указывают на привлечение как коммерческих игроков, так и традиционных государственных структур.

Эксперты отмечают, что регистрация в ITU — лишь стартовый шаг, который сам по себе не гарантирует наличия производственных мощностей, ракет-носителей или финансирования для реального развертывания такого количества спутников. Запуск сотен тысяч аппаратов потребует лет и колоссальных ресурсов.

В то же время наблюдатели рынка предполагают, что Radio Innovation Institute может ускорить процесс благодаря концентрации ресурсов и координации между участниками отрасли, опоре на большой внутренний рынок и сильную производственную базу. Это теоретически способно сократить отставание от SpaceX, которая уже имеет на орбите тысячи спутников Starlink и предоставляет интернет-услуги клиентам в разных странах.

Напомним, Украина первой в Европе запустила пилотный проект Starlink Direct to Cell — спутниковой мобильной связи. Благодаря этому абоненты Киевстар получили возможность отправлять SMS даже в зонах без какого-либо сотового покрытия.

Также мы писали, что спутниковая связь стала одной из важнейших инноваций в смартфонах последних лет. Она позволяет оставаться на связи там, где сеть недоступна, но пока что такая функция в основном доступна только во флагманских моделях.