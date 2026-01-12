Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Китай готовит мегасозвездие спутников для конкуренции со Starlink

Китай готовит мегасозвездие спутников для конкуренции со Starlink

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 16:32
Китай бросил вызов Starlink — подана заявка на 200 тысяч спутников
Спутник связи SpaceX Starlink. Фото: Pexels

В декабре 2025 года Китай подал в Международный союз электросвязи (ITU) заявку на выделение частот и орбитальных позиций для более 200 тысяч спутников. Масштаб инициативы свидетельствует о намерении страны усилить конкуренцию на рынке спутникового интернета, где доминирует SpaceX со Starlink.

Об этом пишет Cryptopolitan.

Реклама
Читайте также:

Сможет ли Китай запустить 200 тысяч спутников и догнать Starlink

Как сообщает Shanghai Securities News, документы поступили в ITU в прошлом месяце и охватывают радиочастоты и орбитальные параметры для одного из потенциально крупнейших спутниковых проектов в мире. В то же время сама подача не означает автоматического запуска всех аппаратов: материалы должны пройти рассмотрение в рамках процедур ITU, а также согласование между странами.

Ключевую роль в подаче крупнейших пакетов документов играет Radio Innovation Institute — структура, официально созданная 30 декабря 2025 года в Xiong'an New Area. Институт имеет государственную поддержку и специализируется на радиотехнологиях.

Заявки содержат запросы более чем на двенадцать спутниковых группировок — от небольших сетей на десятки аппаратов до сверхмасштабных. Два крупнейших проекта имеют названия CTC-1 и CTC-2: оба поданы Radio Innovation Institute, и каждый предусматривает по 96 714 спутников.

Отдельные пакеты документов подали и другие участники рынка. В частности, China Mobile планирует сеть CHINAMOBILE-L1 на 2 520 спутников, Yuanxin Satellite заявил 1 296 спутников для SAILSPACE-1, а Guodian Gaoke предложил 1 132 аппарата в системе TIANQI-3G. Различные заявители указывают на привлечение как коммерческих игроков, так и традиционных государственных структур.

Эксперты отмечают, что регистрация в ITU — лишь стартовый шаг, который сам по себе не гарантирует наличия производственных мощностей, ракет-носителей или финансирования для реального развертывания такого количества спутников. Запуск сотен тысяч аппаратов потребует лет и колоссальных ресурсов.

В то же время наблюдатели рынка предполагают, что Radio Innovation Institute может ускорить процесс благодаря концентрации ресурсов и координации между участниками отрасли, опоре на большой внутренний рынок и сильную производственную базу. Это теоретически способно сократить отставание от SpaceX, которая уже имеет на орбите тысячи спутников Starlink и предоставляет интернет-услуги клиентам в разных странах.

Напомним, Украина первой в Европе запустила пилотный проект Starlink Direct to Cell — спутниковой мобильной связи. Благодаря этому абоненты Киевстар получили возможность отправлять SMS даже в зонах без какого-либо сотового покрытия.

Также мы писали, что спутниковая связь стала одной из важнейших инноваций в смартфонах последних лет. Она позволяет оставаться на связи там, где сеть недоступна, но пока что такая функция в основном доступна только во флагманских моделях.

Китай спутник SpaceX связь технологии Starlink
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации