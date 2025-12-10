Starlink запустила торговый автомат с "тарелками" за 89 долларов — что известно

Торговый автомат с оборудованием Starlink. Фото: кадр из видео/YouTube

Starlink продолжает экспериментировать с форматами продажи спутникового интернета и впервые установил автомат, который выдает оборудование почти бесплатно. Первый такой киоск появился в торговом центре Jordan Creek Mall в Де-Мойне, штат Айова, где пользователям предлагают самый дешевый на сегодня комплект Starlink.

Как работает торговый автомат со Starlink

SpaceX постепенно расширяет каналы продажи Starlink и пытается присутствовать везде, где это возможно. После появления стандартного комплекта Starlink в сетях Home Depot, Best Buy, Costco, Walmart, а также на Amazon, компания начала открывать собственные фирменные магазины в регионах с низким покрытием широкополосным интернетом. В таких локациях Starlink часто раздает терминалы в аренду бесплатно или предлагает тарифные планы от 40 долларов в месяц.

Впрочем, даже этого SpaceX оказалось мало, и теперь компания пошла еще дальше — установила киоск самообслуживания, который выдает оборудование со скидкой и дополнительными бонусами к подписке.

Первый такой автомат заметили в Jordan Creek Mall в Де-Мойне. Этой локации ранее не было в списке будущих офлайновых магазинов Starlink, но она расположена в регионе, который сервис считает "недообслуживаемым" и где тарелку обычно можно получить в качестве бесплатной аренды.

Киоск выдает стандартный комплект Starlink Standard Kit за 89 долларов — это самая низкая цена на тарелку Starlink за все время. Важный момент: в отличие от аренды за 0 долларов через сайт, оборудование, приобретенное через автомат, остается в собственности пользователя. Дополнительно покупатель получает 100 долларов кредита на оплату услуг, если активирует сервис в течение недели после покупки.

Фактически это означает, что тарелка обходится бесплатно, как и при онлайн-заказе в этом же почтовом индексе, но без обязательства возвращать оборудование после завершения контракта. К тому же пользователь получает "розничный" опыт — физический продукт, который можно увидеть и взять в руки, но без консультаций и навязчивых вопросов продавцов. Достаточно купить тарелку из автомата и подключить ее, чтобы получить бесплатное оборудование и стартовый кредит на услуги.

Кроме основного комплекта, киоск также предлагает аксессуары — крепления и роутеры, поэтому базовую систему спутникового интернета можно собрать буквально за один визит в торговый центр.

Напомним, Украина стала первой страной в Европе, где заработал пилот Starlink Direct to Cell — технология спутниковой мобильной связи. Благодаря этому абоненты Киевстар могут отправлять SMS даже в зонах, полностью лишенных покрытия операторов.

Также мы писали, что спутниковая связь стала одной из самых заметных инноваций в современных смартфонах, ведь позволяет оставаться на связи там, где мобильная сеть недоступна. В то же время эта возможность до сих пор присуща в основном флагманам и пока не стала массовым решением для всех пользователей.