Starlink в Украине и мире — где доступен спутниковый интернет и сколько стоит

Покрытие Starlink. Фото: Reuters

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску, доступен во многих странах мира. Технологию признали критически важной для Украины, хотя и существуют разговоры о поисках альтернативы. Сам Маск уверял, что никогда не отключит Starlink в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где доступен спутниковый интернет, в каких странах его не планируют запускать и сколько стоит эта технология.

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Где Starlink доступен

Согласно инфографике, опубликованной на портале Statista, сервис подключен в более чем 100 странах. Это территория Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. Плюс во многих государствах Starlink появится совсем скоро, после разрешения регуляторов.

Как известно, Илон Маск хочет развивать спутниковый интернет на африканском континенте. Недавно он получил лицензию на деятельность в Чаде, но такие страны как Камерун, Демократическая Республика Конго, Намибия, Сенегал и Кот-д'Ивуар, не относятся к технологии одобрительно. Плюс компания движется к внедрению в Иордании, Папуа-Новой Гвинее, Шри-Ланке и Бангладеше.

На официальном сайте Starlink в списке государств, которые ждут одобрения регуляторных органов, находятся:

Саудовская Аравия;

Индия;

Пакистан;

Объединенные Арабские Эмираты;

Таиланд;

Турция;

Вьетнам.

Однако существуют страны, правительство которых строго контролирует доступ граждан к сети. Речь идет о Китае, России, Беларуси, Сирии, Афганистане, Иране и Северной Корее. Там намерений запустить Starlink нет.

Распространение Starlink в мире. Фото: Statista

Сколько стоит Starlink

Стоимость зависит от выбранного тарифа. Существует два основных типа планов Starlink для личного пользования: жилой (обслуживание в стационарном месте) и роуминг (для людей, которые много путешествуют). Плюс предоставляется расширенный морской вариант.

Каждый план, кроме стандартного, имеет разные уровни цен, чтобы удовлетворить потребности клиентов. В дополнение к ежемесячной абонентской плате придется купить антенну, стоимость которой зависит от местоположения и тарифа. По состоянию на март 2025 года цены на услуги Starlink такие:

стандартный тариф — 120 долларов в месяц, расходы на оборудование — 349 долларов;

приоритетный тариф — от 140 до 500 долларов, оборудование — от 349 до 699 долларов;

мобильный тариф — от 50 до 165 долларов, оборудование — 349 или 599 долларов;

мобильный приоритетный тариф — от 250 до 5 000 долларов, оборудование — от 349 до 1 499 долларов.

Популярность Starlink растет среди пользователей в сельской местности. Компания продолжает расширяться, чтобы удовлетворить глобальный спрос на широкополосный доступ. Но некоторые ученые обеспокоены быстрыми запусками спутников, которые мешают делать астрономические фотографии и собирать данные.

Напомним, несмотря на заверения Илона Маска, что Starlink останется доступным, Украина и Европа ищут альтернативы для стратегической безопасности. Европейские страны рассматривают собственные спутниковые системы для независимости от США.

Также мы писали, что Илон Маск и глава МИД Польши Радослав Сикорский поссорились в сети из-за Starlink для Украины. По мнению американского бизнесмена, альтернативы Starlink не существует.