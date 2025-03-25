Starlink в Україні та світі — де доступний супутниковий інтернет і скільки коштує

Покриття Starlink. Фото: Reuters

Супутниковий інтернет Starlink від компанії SpaceX, яка належить американському бізнесмену Ілону Маску, доступний у багатьох країнах світу. Технологію визнали критично важливою для України, хоча й існують розмови про пошуки альтернативи. Сам Маск запевняв, що ніколи не відключить Starlink в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, де доступний супутниковий інтернет, в яких країнах його не планують запускати і скільки коштує ця технологія.

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Де Starlink доступний

Згідно з інфографікою, опублікованою на порталі Statista, сервіс підключений у понад 100 країнах. Це територія Північної та Південної Америки, Європи, Африки і Південно-Східної Азії. Плюс у багатьох державах Starlink з’явиться зовсім скоро, після дозволу регуляторів.

Як відомо, Ілон Маск хоче розвивати супутниковий інтернет на африканському континенті. Нещодавно він отримав ліцензію на діяльність у Чаді, але такі країни, як Камерун, Демократична Республіка Конго, Намібія, Сенегал і Кот-д'Івуар, не ставляться до технології схвально. Плюс компанія рухається до впровадження в Йорданії, Папуа-Новій Гвінеї, Шрі-Ланці та Бангладеші.

На офіційному сайті Starlink у списку держав, які чекають схвалення регуляторних органів, перебувають:

Саудівська Аравія;

Індія;

Пакистан;

Об’єднані Арабські Емірати;

Таїланд;

Туреччина;

В’єтнам.

Водночас існують країни, уряд яких суворо контролює доступ громадян до мережі. Йдеться про Китай, Росію, Білорусь, Сирію, Афганістан, Іран і Північну Корею. Там намірів запустити Starlink немає.

Поширення Starlink у світі. Фото: Statista

Скільки коштує Starlink

Вартість залежить від обраного тарифу. Існує два основних типи планів Starlink для особистого користування: житловий (обслуговування в стаціонарному місці) та роумінг (для людей, які багато подорожують). Плюс надається розширений морський варіант.

Кожен план, окрім стандартного, має різні рівні цін, аби задовольнити потреби клієнтів. На додаток до щомісячної абонентської плати доведеться купити антену, вартість якої залежить від місця розташування і тарифу. Станом на березень 2025 року ціни на послуги Starlink такі:

стандартний тариф — 120 доларів на місяць, витрати на обладнання — 349 доларів;

пріоритетний тариф — від 140 до 500 доларів, обладнання — від 349 до 699 доларів;

мобільний тариф — від 50 до 165 доларів, обладнання — 349 або 599 доларів;

мобільний пріоритетний тариф — від 250 до 5 000 доларів, обладнання — від 349 до 1 499 доларів.

Популярність Starlink зростає серед користувачів у сільській місцевості. Компанія продовжує розширюватися, аби задовольнити глобальний попит на широкосмуговий доступ. Водночас деякі вчені стурбовані швидкими запусками супутників, які заважають робити астрономічні світлини та збирати дані.

Нагадаємо, попри запевнення Ілона Маска, що Starlink залишиться доступним, Україна та Європа шукають альтернативи для стратегічної безпеки. Європейські країни розглядають власні супутникові системи для незалежності від США.

Також ми писали, що Ілон Маск і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський посварилися в мережі через Starlink для України. На думку американського бізнесмена, альтернативи Starlink не існує.