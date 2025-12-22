Как ускорить интернет на смартфоне без посторонних приложений

Мобильный телефон. Фото: Pexels

Владельцы смартфонов могут с легкостью ускорить доступ к интернету. Для этого не нужно использовать сторонние приложения.

Об этом сообщает BGR.

Реклама

Читайте также:

Как ускорить интернет на телефоне

Режим полета

Иногда смартфон подключается не к ближайшей или самой мощной базовой станции, обеспечивающей сигнал. Чтобы получить лучшее качество связи, стоит обеспечить, чтобы устройство переключалось на вышку с более сильным сигналом:

Включите Авиарежим (Airplane Mode) Подождите несколько секунд Выключите его обратно

Авиарежим. Фото: Shutterstock

Это действие принудительно перезапускает все сетевые интерфейсы телефона — мобильные данные и Wi-Fi. Он заставляет устройство выбрать новую точку доступа, обычно с более сильным сигналом и более быстрым интернет-соединением.

Очистка кэша

Когда вы используете приложения или просматриваете веб-сайты, смартфон сохраняет часть данных во временном хранилище — "кэше". Сюда входят изображения, скрипты и другие важные элементы, что позволяет быстрее загружать страницы или приложения при следующем использовании.

Очистка кэша. Фото: Shutterstock

Однако кэшированные данные начинают накапливаться и могут замедлить работу телефона. Очистка удаляет временные файлы и в некоторых случаях помогает ускорить интернет.

Для этого необходимо:

В браузере необходимо открыть меню и перейти в историю, а затем нажать на очистку кэша; В настройках телефона зайти в приложения, затем в хранилище и очистить кэш.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, сколько оперативной памяти необходимо мобильному телефону.

Ранее мы также рассказывали советы, как правильно выбрать повербанк.