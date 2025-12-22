Как ускорить интернет на смартфоне без посторонних приложений

Без сторонних приложений — как ускорить мобильный интернет
Владельцы смартфонов могут с легкостью ускорить доступ к интернету. Для этого не нужно использовать сторонние приложения.
Об этом сообщает BGR.
Как ускорить интернет на телефоне
- Режим полета
Иногда смартфон подключается не к ближайшей или самой мощной базовой станции, обеспечивающей сигнал. Чтобы получить лучшее качество связи, стоит обеспечить, чтобы устройство переключалось на вышку с более сильным сигналом:
- Включите Авиарежим (Airplane Mode)
- Подождите несколько секунд
- Выключите его обратно
Это действие принудительно перезапускает все сетевые интерфейсы телефона — мобильные данные и Wi-Fi. Он заставляет устройство выбрать новую точку доступа, обычно с более сильным сигналом и более быстрым интернет-соединением.
- Очистка кэша
Когда вы используете приложения или просматриваете веб-сайты, смартфон сохраняет часть данных во временном хранилище — "кэше". Сюда входят изображения, скрипты и другие важные элементы, что позволяет быстрее загружать страницы или приложения при следующем использовании.
Однако кэшированные данные начинают накапливаться и могут замедлить работу телефона. Очистка удаляет временные файлы и в некоторых случаях помогает ускорить интернет.
Для этого необходимо:
- В браузере необходимо открыть меню и перейти в историю, а затем нажать на очистку кэша;
- В настройках телефона зайти в приложения, затем в хранилище и очистить кэш.
