Повербанк для телефона — как выбрать безопасное устройство

С частыми отключениями света не всегда есть возможность зарядить телефон или другие гаджеты. Первое, что приходит на ум — покупка повербанка. Однако нужно подобрать качественное устройство с соответствующими параметрами.

Как выбрать хороший повербанк

Выбирать повербанк для гаджета нужно ответственно. Потому что если он много весит, это приносит дискомфорт и неудобство, а если часами заряжает смартфон — то это уже не помощник. Очень важно обратить внимание на все цифры на коробке и как они влияют на использование.

Так, одним из важнейших параметров — емкость зарядного устройства. Объем нужно выбирать, учитывая то, какие устройства хотите заряжать. К примеру, только для смартфона подойдет емкость от 10 до 20 тысяч мА-ч. Однако для ноутбука или других мощных устройств нужно рассматривать повербанки от 20 до 30 тысяч мА-ч и более.

Не менее важную роль играет мощность выхода, которая измеряется в ваттах (ВТ). Именно от нее зависит скорость зарядки и способность павербанка поддерживать высокий потребительский режим. Например, если вы хотите заряжать стандартные смартфоны, для этого вполне хватит 18-22 Вт. Однако уже для зарядки ноутбуков или быстрых гаджетов нужна мощность от 45 Вт и выше.

Еще один важный параметр — количество и тип портов в повербанке. Если их несколько, это позволяет одновременно заряжать несколько устройств. Это может быть один порт для быстрой зарядки смартфона и другой для ноутбука или планшета.

Функция быстрой зарядки также является важной характеристикой. Ее поддерживают стандарты Power Delivery, Quick Charge, SuperCharge и подобные. Это позволяет максимально быстро пополнить заряд независимо от объема батареи.

Также следует обратить внимания на дополнительные функции, в частности, дисплей уровня заряда, беспроводная зарядка, возможность зарядки от солнечных панелей.

В общем, при выборе повербанка нужно подумать и определить сценарий использования, объем нужной емкости, мощность выхода, количество и категория портов, а также дополнительные функции. Также устройство не должно быть тяжелым и габаритным, ведь их тяжело носить. Если нужен повербанк на каждый день, чтобы носить его в небольшой сумке, стоит выбирать менее габаритные модели.

