Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Як обрати повербанк, який не зіпсує гаджет — дієві поради

Як обрати повербанк, який не зіпсує гаджет — дієві поради

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 14:43
Повербанк для телефона — як обрати безпечний пристрій
Повербанк. Фото: freepik

З частими відключеннями світла не завжди є можливість зарядити телефон чи інші гаджети. Перше, що спадає на думку — покупка повербанка. Однак потрібно підібрати якісний пристрій з відповідними параметрами. 

Як правильно обрати повербанк — читайте в матеріалі Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Як обрати хороший повербанк

Обирати повербанк для гаджета потрібно відповідально. Бо якщо він багато важить, це приносить дискомфорт та незручність, а якщо годинами заряджає смартфон — то це вже не помічник. Дуже важливо звернути уваги на всі цифри на коробці і як вони впливають на використання. 

Так, одним з найважливіших параметрів — ємність зарядного пристрою. Обсяг потрібно обирати, зважаючи на те, які пристрої хочете заряджати. До прикладу, лише для смартфона підійде ємність від 10 до 20 тисяч мА·год. Однак для ноутбука чи інших потужніших пристроїв потрібно розглядати повербанки від 20 до 30 тисяч мА·год і більше.

Не менш важливу роль відіграє потужність виходу, яка вимірюється у ватах (ВТ). Саме від неї залежить швидкість зарядки і здатність павербанка підтримувати високий споживчий режим. Наприклад, якщо ви хочете заряджати стандартні смартфони, для цього цілком вистачить 18-22 Вт. Однак вже для заряджання ноутбуків або швидких гаджетів потрібна потужність від 45 Вт і вище. 

Ще один важливий параметр — кількість і тип портів у повербанку. Якщо їх декілька, це дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв. Це може бути один порт для швидкої зарядки смартфона та інший для ноутбука або планшета.

Функція швидкого заряджання також є важливою характеристикою. Його підтримують стандарти Power Delivery, Quick Charge, SuperCharge і подібні. Це дозволяє максимально швидко поповнити заряд незалежно від обсягу батареї.

Також слід звернути уваги на додаткові функції, зокрема, дисплей рівня заряду, бездротова зарядка, можливість заряджання від сонячних панелей.

Загалом, під час вибору повербанку потрібно подумати і визначити сценарій використання, обсяг потрібної ємності, потужність виходу, кількість і категорія портів, а також додаткові функції. Також пристрій не має бути важким і габаритним, адже їх важко носити. Якщо потрібен повербанк на кожен день, аби носити його в невеликій сумці, варто обирати менш габаритні моделі. 

Нагадаємо, раніше ми писали, яких помилок припускаються у користуванні повербанком. Вони псують зарядний пристрій. 

Також ми повідомляли, які пристрої не можна заряджати від повербанка. Це може бути небезпечно і марно. 

телефони гаджети відключення світла зарядний пристрій повербанк
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації