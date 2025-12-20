Повербанк для телефона — як обрати безпечний пристрій

Повербанк. Фото: freepik

З частими відключеннями світла не завжди є можливість зарядити телефон чи інші гаджети. Перше, що спадає на думку — покупка повербанка. Однак потрібно підібрати якісний пристрій з відповідними параметрами.

Як правильно обрати повербанк — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Як обрати хороший повербанк

Обирати повербанк для гаджета потрібно відповідально. Бо якщо він багато важить, це приносить дискомфорт та незручність, а якщо годинами заряджає смартфон — то це вже не помічник. Дуже важливо звернути уваги на всі цифри на коробці і як вони впливають на використання.

Так, одним з найважливіших параметрів — ємність зарядного пристрою. Обсяг потрібно обирати, зважаючи на те, які пристрої хочете заряджати. До прикладу, лише для смартфона підійде ємність від 10 до 20 тисяч мА·год. Однак для ноутбука чи інших потужніших пристроїв потрібно розглядати повербанки від 20 до 30 тисяч мА·год і більше.

Не менш важливу роль відіграє потужність виходу, яка вимірюється у ватах (ВТ). Саме від неї залежить швидкість зарядки і здатність павербанка підтримувати високий споживчий режим. Наприклад, якщо ви хочете заряджати стандартні смартфони, для цього цілком вистачить 18-22 Вт. Однак вже для заряджання ноутбуків або швидких гаджетів потрібна потужність від 45 Вт і вище.

Ще один важливий параметр — кількість і тип портів у повербанку. Якщо їх декілька, це дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв. Це може бути один порт для швидкої зарядки смартфона та інший для ноутбука або планшета.

Функція швидкого заряджання також є важливою характеристикою. Його підтримують стандарти Power Delivery, Quick Charge, SuperCharge і подібні. Це дозволяє максимально швидко поповнити заряд незалежно від обсягу батареї.

Також слід звернути уваги на додаткові функції, зокрема, дисплей рівня заряду, бездротова зарядка, можливість заряджання від сонячних панелей.

Загалом, під час вибору повербанку потрібно подумати і визначити сценарій використання, обсяг потрібної ємності, потужність виходу, кількість і категорія портів, а також додаткові функції. Також пристрій не має бути важким і габаритним, адже їх важко носити. Якщо потрібен повербанк на кожен день, аби носити його в невеликій сумці, варто обирати менш габаритні моделі.

