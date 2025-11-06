Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 5 типів пристроїв, які ніколи не можна заряджати від повербанка

5 типів пристроїв, які ніколи не можна заряджати від повербанка

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 10:34
Оновлено: 10:28
Що не можна заряджати повербанком — 5 типів пристроїв, які ви ризикуєте зіпсувати
Повербанк в руках. Фото: Pexels

Коли розряджається смартфон чи навушники, повербанк рятує. Але це не універсальне джерело живлення — деякі пристрої підключати до нього небезпечно і марно.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Чому повербанк — не "розетка в кишені"

Повербанки подають постійний струм (DC) через USB і розраховані на малопотужну електроніку. Побутові прилади та інша "важка" техніка потребують змінного струму (AC) з великою потужністю та стабільного живлення. Порушення цих вимог загрожує перегрівом, пошкодженням схем і навіть пожежею.

Побутові прилади, що працюють від мережі AC

Тостери, кавоварки, холодильники чи пральні машини споживають сотні й тисячі ватів. Навіть "маленькі" тостери беруть 800-1800 Вт — у рази більше, ніж здатен віддати звичайний повербанк. Такі навантаження перегрівають портативну батарею і можуть її зіпсувати.

Ноутбуки, ігрові консолі та монітори

Стандартні ноутбуки потребують до ~100 Вт, ігрові — ще більше; консолям і моніторам потрібен стабільний потік струму, який звичайні повербанки не забезпечують. Навіть якщо модель підтримує високу потужність, вона швидко "сяде", бо її місткість не порівняти з живленням від розетки.

Електроінструменти

Дрилі, шліфмашини, пилки споживають 500-3000 Вт і розраховані на мережу AC або власні акумуляторні блоки. Перехідники "з інтернету" не розв'язують проблему: це небезпечно і для інструмента, і для повербанка.

Автогаджети на 12 В

Компресори, автомобільні пилососи, мініхолодильники створені для прикурювача (12 В) і беруть пускові струми, які виходять за межі можливостей USB-повербанка. Адаптери тут теж не вихід: ризик перегріву і відмови пристрою надто високий.

Інший повербанк та USB-хаби

Заряджати повербанк від повербанка можна лише якщо обидві моделі офіційно підтримують роботу "заряд/віддача" різними портами. Інакше можливе петлювання струму, перегрів і відмова батареї. Те саме з USB-хабами: одночасне підключення кількох гаджетів легко перевищує ліміт віддачі й шкодить електроніці.

Нагадаємо, повербанк — той самий маленький чорний прямокутник, який виручає нас у поїздках, під час відключень електроенергії чи просто в дорозі. Та попри зручність, навіть найякісніші моделі швидше виходять з ладу, якщо неправильно їх використовувати.

Також ми писали, що портативні зарядні пристрої справді рятують у критичний момент, але інколи заряд у самому повербанку зникає швидше, ніж очікувалося. Ідея підзарядити його від іншого повербанка здається логічною, проте на практиці це створює додаткові втрати енергії, нагрів і навіть ризик пошкодження обох пристроїв.

гаджети відключення світла корисні поради заряджання повербанк
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації