Що не можна заряджати повербанком — 5 типів пристроїв, які ви ризикуєте зіпсувати

5 типів пристроїв, які ніколи не можна заряджати від повербанка
Коли розряджається смартфон чи навушники, повербанк рятує. Але це не універсальне джерело живлення — деякі пристрої підключати до нього небезпечно і марно.
Про це пише SlashGear.
Чому повербанк — не "розетка в кишені"
Повербанки подають постійний струм (DC) через USB і розраховані на малопотужну електроніку. Побутові прилади та інша "важка" техніка потребують змінного струму (AC) з великою потужністю та стабільного живлення. Порушення цих вимог загрожує перегрівом, пошкодженням схем і навіть пожежею.
Побутові прилади, що працюють від мережі AC
Тостери, кавоварки, холодильники чи пральні машини споживають сотні й тисячі ватів. Навіть "маленькі" тостери беруть 800-1800 Вт — у рази більше, ніж здатен віддати звичайний повербанк. Такі навантаження перегрівають портативну батарею і можуть її зіпсувати.
Ноутбуки, ігрові консолі та монітори
Стандартні ноутбуки потребують до ~100 Вт, ігрові — ще більше; консолям і моніторам потрібен стабільний потік струму, який звичайні повербанки не забезпечують. Навіть якщо модель підтримує високу потужність, вона швидко "сяде", бо її місткість не порівняти з живленням від розетки.
Електроінструменти
Дрилі, шліфмашини, пилки споживають 500-3000 Вт і розраховані на мережу AC або власні акумуляторні блоки. Перехідники "з інтернету" не розв'язують проблему: це небезпечно і для інструмента, і для повербанка.
Автогаджети на 12 В
Компресори, автомобільні пилососи, мініхолодильники створені для прикурювача (12 В) і беруть пускові струми, які виходять за межі можливостей USB-повербанка. Адаптери тут теж не вихід: ризик перегріву і відмови пристрою надто високий.
Інший повербанк та USB-хаби
Заряджати повербанк від повербанка можна лише якщо обидві моделі офіційно підтримують роботу "заряд/віддача" різними портами. Інакше можливе петлювання струму, перегрів і відмова батареї. Те саме з USB-хабами: одночасне підключення кількох гаджетів легко перевищує ліміт віддачі й шкодить електроніці.
Нагадаємо, повербанк — той самий маленький чорний прямокутник, який виручає нас у поїздках, під час відключень електроенергії чи просто в дорозі. Та попри зручність, навіть найякісніші моделі швидше виходять з ладу, якщо неправильно їх використовувати.
Також ми писали, що портативні зарядні пристрої справді рятують у критичний момент, але інколи заряд у самому повербанку зникає швидше, ніж очікувалося. Ідея підзарядити його від іншого повербанка здається логічною, проте на практиці це створює додаткові втрати енергії, нагрів і навіть ризик пошкодження обох пристроїв.
Читайте Новини.LIVE!