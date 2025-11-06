Що не можна заряджати повербанком — 5 типів пристроїв, які ви ризикуєте зіпсувати

Повербанк в руках. Фото: Pexels

Коли розряджається смартфон чи навушники, повербанк рятує. Але це не універсальне джерело живлення — деякі пристрої підключати до нього небезпечно і марно.

Про це пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Чому повербанк — не "розетка в кишені"

Повербанки подають постійний струм (DC) через USB і розраховані на малопотужну електроніку. Побутові прилади та інша "важка" техніка потребують змінного струму (AC) з великою потужністю та стабільного живлення. Порушення цих вимог загрожує перегрівом, пошкодженням схем і навіть пожежею.

Побутові прилади, що працюють від мережі AC

Тостери, кавоварки, холодильники чи пральні машини споживають сотні й тисячі ватів. Навіть "маленькі" тостери беруть 800-1800 Вт — у рази більше, ніж здатен віддати звичайний повербанк. Такі навантаження перегрівають портативну батарею і можуть її зіпсувати.

Ноутбуки, ігрові консолі та монітори

Стандартні ноутбуки потребують до ~100 Вт, ігрові — ще більше; консолям і моніторам потрібен стабільний потік струму, який звичайні повербанки не забезпечують. Навіть якщо модель підтримує високу потужність, вона швидко "сяде", бо її місткість не порівняти з живленням від розетки.

Електроінструменти

Дрилі, шліфмашини, пилки споживають 500-3000 Вт і розраховані на мережу AC або власні акумуляторні блоки. Перехідники "з інтернету" не розв'язують проблему: це небезпечно і для інструмента, і для повербанка.

Автогаджети на 12 В

Компресори, автомобільні пилососи, мініхолодильники створені для прикурювача (12 В) і беруть пускові струми, які виходять за межі можливостей USB-повербанка. Адаптери тут теж не вихід: ризик перегріву і відмови пристрою надто високий.

Інший повербанк та USB-хаби

Заряджати повербанк від повербанка можна лише якщо обидві моделі офіційно підтримують роботу "заряд/віддача" різними портами. Інакше можливе петлювання струму, перегрів і відмова батареї. Те саме з USB-хабами: одночасне підключення кількох гаджетів легко перевищує ліміт віддачі й шкодить електроніці.

Нагадаємо, повербанк — той самий маленький чорний прямокутник, який виручає нас у поїздках, під час відключень електроенергії чи просто в дорозі. Та попри зручність, навіть найякісніші моделі швидше виходять з ладу, якщо неправильно їх використовувати.

Також ми писали, що портативні зарядні пристрої справді рятують у критичний момент, але інколи заряд у самому повербанку зникає швидше, ніж очікувалося. Ідея підзарядити його від іншого повербанка здається логічною, проте на практиці це створює додаткові втрати енергії, нагрів і навіть ризик пошкодження обох пристроїв.