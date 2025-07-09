Чи можна зарядити повербанк від іншого повербанка — ефективність і ризики

Повербанк в руках. Фото: Freepik

Портативні батареї рятують смартфони у напружений день, але що робити, коли заряд у самій "банці" тане на очах? Під'єднати її до іншого повербанка здається очевидним виходом, та на практиці такий "ланцюжок" обходиться дорожче, ніж здавалося.

Про це пише SlashGear.

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Чи можна зарядити один повербанк від іншого

Частина моделей має чіткий поділ портів: один лише "приймає" струм, інший його віддає. Якщо ваше джерело живлення працює саме так, зарядити його від іншої батареї можливо, але кожне перетворення напруги з 3,7 В у корпусі до 5 В на виході забирає частину місткості. Навіть фірмові пристрої з "розумним" керуванням витрачають заряд на втрати, тож сума заявлених місткостей не складе "подвійну" користь. Щоб мінімізувати втрати, варто підбирати однакові напруги, найкоротший кабель і вихід з найбільшим струмом, але ефективність усе одно буде помітно нижчою, ніж під час прямого заряджання телефона.

Через такі втрати енергії й додаткове навантаження на електроніку сенсу у "переливанні" заряду майже немає. Раціональніше користуватися кожним повербанком окремо: так ви збережете ресурси батарей і отримаєте більше фактичних міліампер-годин для смартфона чи іншого гаджета.

Як вибрати повербанк під свої потреби

Повербанки відрізняються не лише формами й місткістю. Стандартні моделі працюють як звичайний USB-зарядний пристрій і живлять телефон через кабель або бездротову котушку. Якщо ж потрібно підживлювати ноутбук, мініхолодильник чи польове обладнання, знадобиться велика батарея "станційного" класу: габаритна, важча за акумулятор автомобіля, зате здатна годинами тримати роботу техніки на кемпінгу чи в майстерні.

У кожній ситуації правильно підібраний повербанк — це різниця між комфортом і вимушеним відключенням. Визначте, які пристрої заряджатимете найчастіше, і обирайте модель із запасом потужності та потрібними роз'ємами, аби залишатися на зв'язку й у безпеці навіть під час довгих поїздок.

Нагадаємо, повербанки вже давно стали незамінними для тих, хто часто перебуває далеко від розетки. Проте на ринку досі трапляються фальшиві пристрої, характеристики яких помітно "перебільшені".

Також ми писали, що кожен власник повербанку хоча б раз помічав, що реальна кількість зарядів його пристрою значно нижча за заявлену виробником. Наприклад, повербанк місткістю 10 000 мАг теоретично повинен двічі повністю зарядити смартфон на 5 000 мАг, але на практиці так майже ніколи не виходить.