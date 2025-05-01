Чому заборонено брати на борт літака павербанк — що варто знати туристам

Туристка в аеропорту. Фото: Freepik

Багаж мандрівника важко уявити без павербанка. Проте через небезпеку загоряння їх заборонено перевозити в зареєстрованому багажі.

Про це пише Daily Express.

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Заборона перевезення павербанків пов'язана з ризиком загоряння. Це може загрожувати життю інших пасажирів, якщо пожежа станеться в багажному відсіку літака.

"У неякісно виготовлених, несправних та неправильно використаних літієвих батареях, може статися коротке замикання та тепловий розряд Це призводить до того, що вони стають настільки гарячими, що можуть загорітися, вибухнути і запалити інші батареї, що знаходяться поруч", — повідомили в Управлінні цивільної авіації Великобританії (CAA).

Павербанк. Фото: Pinterest

Проте авіакомпанії не забороняють перевозити літієві батареї в ручній поклажі. Таким чином вони становлять меншу загрозу, оскільки пожежа буде помічена набагато швидше, ніж в багажному відділенні.

Заборона була введена після того, як у січні 2025 року на одному з літаків південнокорейської авіакомпанії сталася пожежа.

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