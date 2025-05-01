Почему запрещено брать на борт самолета павербанк - что стоит знать туристам

Популярный предмет, который запрещено перевозить в багаже
Багаж путешественника трудно представить без павербанка. Однако из-за опасности возгорания их запрещено перевозить в зарегистрированном багаже.
Об этом пишет Daily Express.
Почему запрещено брать на борт самолета павербанк
Запрет перевозки павербанков связан с риском возгорания. Это может угрожать жизни других пассажиров, если пожар произойдет в багажном отсеке самолета.
"В некачественно изготовленных, неисправных и неправильно использованных литиевых батареях, может произойти короткое замыкание и тепловой разряд Это приводит к тому, что они становятся настолько горячими, что могут загореться, взорваться и зажечь другие батареи, находящиеся рядом", — сообщили в Управлении гражданской авиации Великобритании (CAA).
Тем не менее авиакомпании, не запрещают перевозить литиевые батареи в ручной клади. Таким образом они представляют меньшую угрозу, поскольку пожар будет замечен гораздо быстрее, чем в багажном отделении.
Запрет был введен после того, как в январе 2025 года на одном из самолетов южнокорейской авиакомпании произошел пожар.
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