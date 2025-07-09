Можно ли зарядить повербанк от другого повербанка — эффективность и риски

Повербанк в руках. Фото: Freepik

Портативные батареи спасают смартфоны в напряженный день, но что делать, когда заряд в самой "банке" тает на глазах? Подключить ее к другому повербанку кажется очевидным выходом, но на практике такая "цепочка" обходится дороже, чем казалось.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Можно ли зарядить один повербанк от другого

Часть моделей имеет четкое разделение портов: один лишь "принимает" ток, другой его отдает. Если ваш источник питания работает именно так, зарядить его от другой батареи возможно, но каждое преобразование напряжения с 3,7 В в корпусе до 5 В на выходе забирает часть емкости. Даже фирменные устройства с "умным" управлением тратят заряд на потери, так что сумма заявленных емкостей не составит "двойную" пользу. Чтобы минимизировать потери, стоит подбирать одинаковые напряжения, самый короткий кабель и выход с наибольшим током, но эффективность все равно будет заметно ниже, чем при прямой зарядке телефона.

Из-за таких потерь энергии и дополнительной нагрузки на электронику смысла в "переливании" заряда почти нет. Рациональнее пользоваться каждым повербанком отдельно: так вы сохраните ресурсы батарей и получите больше фактических миллиампер-часов для смартфона или другого гаджета.

Как выбрать повербанк под свои потребности

Повербанки отличаются не только формами и емкостью. Стандартные модели работают как обычное USB-зарядное устройство и питают телефон через кабель или беспроводную катушку. Если нужно подпитывать ноутбук, мини-холодильник или полевое оборудование, понадобится большая батарея "станционного" класса: габаритная, тяжелее аккумулятора автомобиля, зато способная часами держать работу техники на кемпинге или в мастерской.

В каждой ситуации правильно подобранный повербанк — это разница между комфортом и вынужденным отключением. Определите, какие устройства будете заряжать чаще всего, и выбирайте модель с запасом мощности и нужными разъемами, чтобы оставаться на связи и в безопасности даже во время долгих поездок.

Напомним, повербанки уже давно стали незаменимыми для тех, кто часто находится вдали от розетки. Однако на рынке до сих пор встречаются фальшивые устройства, характеристики которых заметно "преувеличены".

Также мы писали, что каждый владелец повербанка хотя бы раз замечал, что реальное количество зарядов его устройства значительно ниже заявленного производителем. Например, повербанк емкостью 10 000 мАч теоретически должен дважды полностью зарядить смартфон на 5 000 мАч, но на практике так почти никогда не получается.