Без сторонніх додатків — як прискорити мобільний інтернет

Без сторонніх додатків — як прискорити мобільний інтернет

Дата публікації: 22 грудня 2025 10:24
Як прискорити інтернет на смартфоні без сторонніх додатків
Мобільний телефон. Фото: Pexels

Власники смартфонів можуть з легкістю прискорити доступ до інтернету. Для цього не потрібно використовувати сторонні додатки.

Про це повідомляє BGR.

Як пришвидшити інтернет на телефоні

  • Режим польоту

Іноді смартфон підключається не до найближчої або найпотужнішої базової станції, що забезпечує сигнал. Щоб отримати кращу якість зв’язку, варто забезпечити, щоб пристрій перемикався на вишку з сильнішим сигналом:

  1. Увімкніть Авіарежим (Airplane Mode)
  2. Зачекайте кілька секунд
  3. Вимкніть його назад
Мобільний телефон
Авіарежим. Фото: Shutterstock

Ця дія примусово перезапускає всі мережеві інтерфейси телефону — мобільні дані та Wi-Fi. Він змушує пристрій обрати нову точку доступу, зазвичай із сильнішим сигналом і швидшим інтернет-з’єднанням.

  • Очищення кешу

Коли ви використовуєте додатки або переглядаєте вебсайти, смартфон зберігає частину даних у тимчасовому сховищі — "кеші". Сюди входять зображення, скрипти та інші важливі елементи, що дозволяє швидше завантажувати сторінки чи програми при наступному використанні.

Очистка кеша в телефоні
Очищення кеша. Фото: Shutterstock

Однак кешовані дані починають накопичуватися та можуть сповільнити роботу телефона. Очищення видаляє тимчасові файли та в деяких випадках допомагає прискорити інтернет.

Для цього необхідно:

  1. У браузері необхідно відкрити меню та перейти в історію, а потім натиснути на очищення кешу;
  2. У налаштування телефону зайти в додатки, потім у сховище та очистити кеш.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, скільки оперативної памʼяті необхідно мобільному телефону.

Раніше ми також розповідали поради, як правильно обрати повербанк.

інтернет лайфхаки смартфон мобільний інтернет мобільний телефон
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
