О них давно стоит забыть — 5 распространенных мифов о зарядке смартфона

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Владельцы смартфонов годами живут с "правилами зарядки", которые давно потеряли смысл. Большинство из них или преувеличивают риски, или отвлекают от того, что действительно ускоряет износ батареи.

О пяти мифах о зарядке смартфонов пишет BLIK.UA.

Реклама

Читайте также:

Ночная зарядка опасна для смартфона

Самая популярная страшилка — "не оставляй телефон на ночь, потому что батарея раздуется или что-то случится". В современных смартфонах за заряд отвечает контроллер: когда аккумулятор заполнен, он ограничивает подачу энергии. То есть само "ночное подключение" не является проблемой — гораздо важнее, в каких условиях заряжается устройство. Если телефон лежит в тепле, накрытый одеялом или подушкой, и начинает перегреваться — тогда уже речь идет не о мифе, а о реальных рисках из-за температуры.

Батарею надо "разряжать в ноль" для профилактики

Это правило тянется со времен старых типов аккумуляторов. Современные литиевые батареи не любят глубокий разряд: регулярное доведение смартфона до полного выключения добавляет стресса элементам и может ускорять потерю емкости. В повседневном использовании безопаснее не ждать "нуля", а ставить телефон на зарядку, когда появляется предупреждение о низком уровне.

Быстрая зарядка "убивает" аккумулятор

Большая мощность сама по себе не является приговором для батареи. Ключевой фактор — нагрев. Современные смартфоны заряжаются по продуманным схемам: быстро набирают проценты на старте, а затем сбавляют темп, чтобы не перегревать ячейки. Проблемы чаще возникают, когда используют сомнительные блоки питания без защит или заряжают телефон в месте, где он и так перегревается.

Неоригинальный кабель обязательно вредит телефону

Дело не в том, "из коробки" кабель или нет, а в его качестве. Добротные провода от известных производителей работают не хуже комплектных, тогда как самые дешевые "ноунеймы" могут заряжать медленно или создавать проблемы из-за нестабильного соединения. Здесь логика проста: экономия на аксессуаре иногда заканчивается ремонтом, который стоит дороже.

Пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя

Пользоваться можно, но важно, что именно вы делаете. Переписка или лента новостей обычно не создают критической нагрузки. А вот тяжелые игры или монтаж видео во время зарядки поднимают температуру устройства — и это один из худших сценариев для литиевой батареи. Есть и практический нюанс: если активно крутить телефон в руках с подключенным кабелем, разъем со временем может расшататься.

Напомним, слухи о том, что быстрая зарядка якобы "убивает" аккумулятор смартфона, возникают каждый раз, когда производители увеличивают мощность зарядных адаптеров. Последние демонстрации китайских брендов показали возможность почти полностью зарядить телефон за считанные минуты, однако такие показатели достижимы только при определенных условиях и при условии поддержки со стороны самого устройства.

Также мы писали, что после нескольких часов зарядки блок питания может оставаться теплым — в большинстве случаев это нормально. В то же время по-настоящему высокая температура является сигналом для немедленных действий.