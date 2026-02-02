Про них давно варто забути — 5 поширених міфів про зарядку смартфона

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Власники смартфонів роками живуть із "правилами зарядки", які давно втратили сенс. Більшість із них або перебільшують ризики, або відволікають від того, що справді пришвидшує зношення батареї.

BLIK.UA.

Нічна зарядка небезпечна для смартфона

Найпопулярніша страшилка — "не залишай телефон на ніч, бо батарея роздується або щось станеться". У сучасних смартфонах за заряд відповідає контролер: коли акумулятор заповнений, він обмежує подачу енергії. Тобто саме "нічне підключення" не є проблемою — набагато важливіше, в яких умовах заряджається пристрій. Якщо телефон лежить у теплі, накритий ковдрою чи подушкою, і починає перегріватися — тоді вже йдеться не про міф, а про реальні ризики через температуру.

Батарею треба "розряджати в нуль" для профілактики

Це правило тягнеться з часів старих типів акумуляторів. Сучасні літієві батареї не люблять глибокий розряд: регулярне доведення смартфона до повного вимкнення додає стресу елементам і може пришвидшувати втрату місткості. У повсякденному використанні безпечніше не чекати "нуля", а ставити телефон на заряд, коли з'являється попередження про низький рівень.

Швидка зарядка "вбиває" акумулятор

Велика потужність сама по собі не є вироком для батареї. Ключовий фактор — нагрів. Сучасні смартфони заряджаються за продуманими схемами: швидко набирають відсотки на старті, а потім зменшують темп, щоб не перегрівати комірки. Проблеми частіше виникають, коли використовують сумнівні блоки живлення без захистів або заряджають телефон у місці, де він і так перегрівається.

Неоригінальний кабель обов'язково шкодить телефону

Річ не в тому, "з коробки" кабель чи ні, а в його якості. Добротні дроти від відомих виробників працюють не гірше за комплектні, тоді як найдешевші "ноунейми" можуть заряджати повільно або створювати проблеми через нестабільне з'єднання. Тут логіка проста: економія на аксесуарі інколи закінчується ремонтом, який коштує дорожче.

Користуватися смартфоном під час зарядки не можна

Користуватися можна, але важливо, що саме ви робите. Листування або стрічка новин зазвичай не створюють критичного навантаження. А от важкі ігри чи монтаж відео під час заряджання підіймають температуру пристрою — і це один із найгірших сценаріїв для літієвої батареї. Є й практичний нюанс: якщо активно крутити телефон у руках із під'єднаним кабелем, роз'єм з часом може розхитатися.

Нагадаємо, чутки про те, що швидка зарядка нібито "вбиває" акумулятор смартфона, виникають щоразу, коли виробники збільшують потужність зарядних адаптерів. Останні демонстрації китайських брендів показали можливість майже повністю зарядити телефон за лічені хвилини, однак такі показники досяжні лише за певних умов і за умови підтримки з боку самого пристрою.

Також ми писали, що після кількох годин заряджання блок живлення може залишатися теплим — у більшості випадків це нормально. Водночас по-справжньому висока температура є сигналом для негайних дій.