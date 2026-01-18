Відео
Як вимкнути рекламу в застосунках і браузері на Android та iOS

Як вимкнути рекламу в застосунках і браузері на Android та iOS

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 16:32
Як вимкнути рекламу на телефоні — прості способи без зайвих програм
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Реклама на смартфоні може з'являтися не лише в застосунках і на сайтах, а й у сповіщеннях або навіть у системних меню. Вона дратує, відволікає та нерідко уповільнює роботу пристрою, але значну частину оголошень реально прибрати власноруч.

Про те, як прибрати рекламу в застосунках, браузері та системі, пише OBOZ.ua.

Читайте також:

Як позбутися реклами на різних смартфонах

На Android нав'язливі оголошення часто приходять у вигляді повідомлень від застосунків — інколи це банери в "шторці" або спливаючі підказки під час роботи з екраном. У таких випадках найпростіший крок — відкрити налаштування, перейти до розділу, пов'язаного із застосунками та сповіщеннями, і послідовно вимкнути показ повідомлень для програм, які турбують.

Якщо потрібно глибше фільтрувати рекламний трафік, існують блокувальники на кшталт AdGuard або NetGuard. Вони зазвичай ефективні, хоча часто платні. Серед безплатних рішень можна використовувати Adblock Fast — але воно працює менш всеосяжно й не має української локалізації.

На пристроях Apple реклама трапляється не так часто, однак інколи вона також "приходить" через повідомлення. Щоб прибрати зайве, достатньо відкрити меню сповіщень, знайти список програм і скасувати дозволи для тих застосунків, які надсилають непотрібну інформацію.

Окрема історія — рекламні блоки на сайтах: банери, автозапуск відео й спливаючі вікна. Найнадійнішим варіантом зазвичай вважають встановлення блокувальника реклами як розширення для браузера.

Смартфони Xiaomi нерідко показують рекламу й "рекомендації" у вбудованих програмах. Це пов'язують із тим, що компанія частково компенсує нижчу ціну пристроїв рекламними вставками.

Щоб зменшити кількість таких оголошень, у "Налаштуваннях" можна вимкнути показ рекомендацій на робочому столі. Далі в меню "Усі додатки" — відключити опцію "Отримувати рекомендації". У розділі "Паролі і безпека" — "Конфіденційність" варто відмовитися від персоналізованої реклами, а також деактивувати сервіс MSA, який відповідає за значну частину рекламних вставок.

Більшість банерів і відеореклами завантажуються через інтернет. Тому, коли потрібна "тиша" або повний фокус, можна тимчасово увімкнути режим польоту — він від'єднує пристрій від мережі й прибирає рекламу, яка підтягується онлайн.

Нагадаємо, ще кілька років тому захисну плівку вважали майже обов’язковим аксесуаром для смартфона. Та з появою міцніших стекол і нових технологій дисплеї стали витривалішими, тож потреба в додатковому захисті для багатьох користувачів уже не виглядає безальтернативною.

Також ми писали, що стара рекомендація тримати заряд у межах 20-80% поступово втрачає актуальність. Сучасні системи керування живленням, швидкі зарядки та постійні фонові процеси змінили те, що насправді впливає на зношування акумулятора і підхід до щоденного заряджання.

Android iPhone реклама Xiaomi смартфон корисні поради
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
