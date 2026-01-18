Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Видео

Как отключить рекламу в приложениях и браузере на Android и iOS

Как отключить рекламу в приложениях и браузере на Android и iOS

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 16:32
Как отключить рекламу на телефоне — простые способы без лишних программ
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Реклама на смартфоне может появляться не только в приложениях и на сайтах, но и в уведомлениях или даже в системных меню. Она раздражает, отвлекает и нередко замедляет работу устройства, но значительную часть объявлений реально убрать самостоятельно.

О том, как убрать рекламу в приложениях, браузере и системе, пишет OBOZ.ua.

Как избавиться от рекламы на разных смартфонах

На Android навязчивые объявления часто приходят в виде уведомлений от приложений — иногда это баннеры в "шторке" или всплывающие подсказки при работе с экраном. В таких случаях самый простой шаг — открыть настройки, перейти в раздел, связанный с приложениями и уведомлениями, и последовательно отключить показ уведомлений для программ, которые беспокоят.

Если нужно глубже фильтровать рекламный трафик, существуют блокировщики вроде AdGuard или NetGuard. Они обычно эффективны, хотя часто платные. Среди бесплатных решений можно использовать Adblock Fast — но оно работает менее всеобъемлюще и не имеет украинской локализации.

На устройствах Apple реклама встречается не так часто, однако иногда она также "приходит" через сообщения. Чтобы убрать лишнее, достаточно открыть меню уведомлений, найти список программ и отменить разрешения для тех приложений, которые присылают ненужную информацию.

Отдельная история — рекламные блоки на сайтах: баннеры, автозапуск видео и всплывающие окна. Самым надежным вариантом обычно считают установку блокировщика рекламы в качестве расширения для браузера.

Смартфоны Xiaomi нередко показывают рекламу и "рекомендации" во встроенных программах. Это связывают с тем, что компания частично компенсирует более низкую цену устройств рекламными вставками.

Чтобы уменьшить количество таких объявлений, в "Настройках" можно отключить показ рекомендаций на рабочем столе. Далее в меню "Все приложения" — отключить опцию "Получать рекомендации". В разделе "Пароли и безопасность" — "Конфиденциальность" стоит отказаться от персонализированной рекламы, а также деактивировать сервис MSA, который отвечает за значительную часть рекламных вставок.

Большинство баннеров и видеорекламы загружаются через интернет. Поэтому, когда нужна "тишина" или полный фокус, можно временно включить режим полета — он отсоединяет устройство от сети и убирает рекламу, которая подтягивается онлайн.

Напомним, еще несколько лет назад защитную пленку считали почти обязательным аксессуаром для смартфона. Но с появлением более прочных стекол и новых технологий дисплеи стали более выносливыми, поэтому потребность в дополнительной защите для многих пользователей уже не выглядит безальтернативной.

Также мы писали, что старая рекомендация держать заряд в пределах 20-80% постепенно теряет актуальность. Современные системы управления питанием, быстрые зарядки и постоянные фоновые процессы изменили то, что на самом деле влияет на износ аккумулятора и подход к ежедневной зарядке.

Android iPhone реклама Xiaomi смартфон полезные советы
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
