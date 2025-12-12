Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Gemini офіційно з'являється в Chrome для iPhone — що вміє ШІ

Gemini офіційно з'являється в Chrome для iPhone — що вміє ШІ

Ua en ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 10:34
Gemini з'явився у Chrome для iOS — як працює нова ШІ-інтеграція
Робота Gemini на смартфоні. Фото: Unsplash

Google почала ширше розгортати вбудовану інтеграцію Gemini у Chrome для iOS після анонсу ще у вересні. Новий інструмент з'являється прямо в інтерфейсі браузера та дозволяє ставити запитання про відкриту сторінку.

Про це пише 9to5Google.

Реклама
Читайте також:

Як працює Gemini у Chrome на iPhone

Після появи функції кнопка ліворуч від адресного рядка змінюється: замість іконки камери Google Lens відображається значок сторінки з позначкою-іскрою Gemini. Натискання відкриває панель "Page tools" із двома діями — "Search screen" (Lens) та "Ask Gemini".

Якщо вибрати "Ask Gemini", відкривається вікно запиту з короткою анімацією кольорового підсвічування, а до чату автоматично прикріплюється URL поточної сторінки. Поширення сторінки можна зупинити кнопкою "x". Серед швидких підказок є, зокрема, "Summarize page" для стислого викладу ключових тез і "Create FAQ about this topic" для створення запитань і відповідей на основі матеріалу зі сторінки та схожих сайтів.

Функционирование Gemini в Google Chrome
Функціонування Gemini в Google Chrome. Фото: 9to5Google

Gemini відповідає поверх контенту, тоді як сама сторінка залишається видимою на тлі. Також можна почати новий чат із верхнього правого кута, а в меню додаткових опцій використовується стиль Liquid Glass. Візуально цей режим у Chrome для iOS нагадує оверлей Gemini на Android, при цьому вибору моделі (model picker) немає.

Наразі Gemini в Chrome на iPhone та iPad підтримується у США за умови, що мова браузера встановлена на англійську. Для роботи потрібно увійти в обліковий запис Chrome, а в режимі інкогніто функція недоступна. У Google також підкреслюють, що інтеграція з'являється поступово й поки доступна не всім користувачам.

Нагадаємо, Google почала розгортати в Google Фото безплатні генеративні інструменти, які дають змогу перетворювати знімки на стилізовані зображення та короткі відео. Водночас функціональність свідомо обмежили.

Також ми писали, що застосунок Gemini продовжує швидко розвиватися: після оновлення навігаційного меню та стабільного релізу версії 2.5 Pro сервіс отримує підтримку завантаження відео для аналізу. Тепер користувачі можуть додавати власні відеофайли до запитів і ставити запитання безпосередньо щодо їхнього вмісту.

Google iOS штучний інтелект чатбот Chrome Google Gemini
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації