Gemini з'явився у Chrome для iOS — як працює нова ШІ-інтеграція

Робота Gemini на смартфоні. Фото: Unsplash

Google почала ширше розгортати вбудовану інтеграцію Gemini у Chrome для iOS після анонсу ще у вересні. Новий інструмент з'являється прямо в інтерфейсі браузера та дозволяє ставити запитання про відкриту сторінку.

Про це пише 9to5Google.

Як працює Gemini у Chrome на iPhone

Після появи функції кнопка ліворуч від адресного рядка змінюється: замість іконки камери Google Lens відображається значок сторінки з позначкою-іскрою Gemini. Натискання відкриває панель "Page tools" із двома діями — "Search screen" (Lens) та "Ask Gemini".

Якщо вибрати "Ask Gemini", відкривається вікно запиту з короткою анімацією кольорового підсвічування, а до чату автоматично прикріплюється URL поточної сторінки. Поширення сторінки можна зупинити кнопкою "x". Серед швидких підказок є, зокрема, "Summarize page" для стислого викладу ключових тез і "Create FAQ about this topic" для створення запитань і відповідей на основі матеріалу зі сторінки та схожих сайтів.

Функціонування Gemini в Google Chrome. Фото: 9to5Google

Gemini відповідає поверх контенту, тоді як сама сторінка залишається видимою на тлі. Також можна почати новий чат із верхнього правого кута, а в меню додаткових опцій використовується стиль Liquid Glass. Візуально цей режим у Chrome для iOS нагадує оверлей Gemini на Android, при цьому вибору моделі (model picker) немає.

Наразі Gemini в Chrome на iPhone та iPad підтримується у США за умови, що мова браузера встановлена на англійську. Для роботи потрібно увійти в обліковий запис Chrome, а в режимі інкогніто функція недоступна. У Google також підкреслюють, що інтеграція з'являється поступово й поки доступна не всім користувачам.

Нагадаємо, Google почала розгортати в Google Фото безплатні генеративні інструменти, які дають змогу перетворювати знімки на стилізовані зображення та короткі відео. Водночас функціональність свідомо обмежили.

Також ми писали, що застосунок Gemini продовжує швидко розвиватися: після оновлення навігаційного меню та стабільного релізу версії 2.5 Pro сервіс отримує підтримку завантаження відео для аналізу. Тепер користувачі можуть додавати власні відеофайли до запитів і ставити запитання безпосередньо щодо їхнього вмісту.