Google Фото отримав ШІ-оновлення — які функції вже доступні

Логотип Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google запускає у Google Фото безплатні генеративні інструменти, що дозволяють перетворювати фото на стилізовані зображення та короткі відеокліпи. Водночас можливості навмисно обмежені й поки що доступні лише в США.

Про це пише Forbes.

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Які функції з'явилися в Google Фото

Google Фото переходить від ролі "архіву" до простору для творчості: у великому оновленні з'являються інструменти, які за кілька натискань анімують статичні знімки та перетворюють їх на "мистецькі" варіації. Усі новинки зібрано в новій вкладці Create (іконка внизу екрана на Android та iOS), що відокремлює креативні можливості від бібліотеки.

Функція Photo to Video перетворює будь‑яке фото з бібліотеки на короткий відеокліп за одну дію. Користувачу пропонують два варіанти: нечітко окреслений "Subtle movement" або майже випадковий "I'm feeling lucky". Генерація триває приблизно хвилину, результат можна перегенерувати та оцінити через значки "лайк/дизлайк".

Інструмент орієнтований радше на розвагу, ніж на широку творчість: він базується на старішій моделі Veo 2 з мінімальним контролем над тим, що відбувається в кадрі, і без підтримки аудіо — на відміну від потужнішої Veo 3 у Gemini для платних передплатників Pro та Ultra.

Відкрита в травні функція Remix дозволяє обрати знімок і перетворити його на один із заздалегідь підготовлених стилів — від мультяшного до ескізу олівцем чи "картини". Так само доступна повторна генерація та зворотний зв'язок через "великі пальці".

Як працює функція Google Remix в Google Фото. Фото: Google

Remix розраховано на легке й безпечне "оживлення" моментів для соцмереж — на кшталт вірусних "ghibli‑стилізацій" або "action‑figure"‑ефектів. Водночас відсутність довільних текстових підказок, як у ChatGPT чи Midjourney, обмежує справжню креативність, тож бібліотеку стилів доведеться часто оновлювати, аби не втратити інтерес користувачів.

Перед використанням інструменти попереджають про можливі "неточні чи неочікувані" результати та містять посилання на політику заборонених сценаріїв GenAI. Усі згенеровані зображення та відео позначаються невидимими водяними знаками SynthID, що вказують на штучне походження.

Нагадаємо, перекладач у смартфоні — справжній рятівник у мандрівках і щоденному спілкуванні. Найчастіше користувачі обирають між Google Translate та Apple Translate: обидва сервіси пропонують стандартні функції, але відрізняються глибиною інтеграції та додатковими можливостями.

Також ми писали, що Android із кожним оновленням стає більш функціональним, проте деякі звичні опції зникають. Частину інструментів Google уже замінила або оновила, але не всі зміни користувачі сприймають однаково.