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Google Фото получил мощные ИИ-функции — что появилось нового

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 12:52
Google Фото получил ИИ-обновление — какие функции уже доступны
Логотип Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google запускает в Google Фото бесплатные генеративные инструменты, позволяющие превращать фото в стилизованные изображения и короткие видеоклипы. При этом возможности намеренно ограничены и пока доступны только в США.

Об этом пишет Forbes.

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Какие функции появились в Google Фото

Google Фото переходит от роли "архива" к пространству для творчества: в большом обновлении появляются инструменты, которые за несколько нажатий анимируют статические снимки и превращают их в "художественные" вариации. Все новинки собраны в новой вкладке Create (иконка внизу экрана на Android и iOS), отделяющей креативные возможности от библиотеки.

Функция Photo to Video превращает любое фото из библиотеки в короткий видеоклип за одно действие. Пользователю предлагают два варианта: нечетко очерченный "Subtle movement" или почти случайный "I'm feeling lucky". Генерация длится примерно минуту, результат можно перегенерировать и оценить через значки "лайк/дизлайк".

Инструмент ориентирован скорее на развлечение, чем на широкое творчество: он базируется на более старой модели Veo 2 с минимальным контролем над происходящим в кадре и без поддержки аудио — в отличие от более мощной Veo 3 в Gemini для платных подписчиков Pro и Ultra.

Открытая в мае функция Remix позволяет выбрать снимок и превратить его в один из заранее подготовленных стилей — от мультяшного до эскиза карандашом или "картины". Так же доступна повторная генерация и обратная связь через "большие пальцы".

Результат работы функции Google Remix
Как работает функция Google Remix в Google Фото. Фото: Google

Remix рассчитан на легкое и безопасное "оживление" моментов для соцсетей — вроде вирусных "ghibli-стилизаций" или "action-figure"-эффектов. В то же время отсутствие произвольных текстовых подсказок, как в ChatGPT или Midjourney, ограничивает настоящую креативность, поэтому библиотеку стилей придется часто обновлять, чтобы не потерять интерес пользователей.

Перед использованием инструменты предупреждают о возможных "неточных или неожиданных" результатах и содержат ссылки на политику запрещенных сценариев GenAI. Все сгенерированные изображения и видео обозначаются невидимыми водяными знаками SynthID, указывающими на искусственное происхождение.

Напомним, переводчик в смартфоне — настоящий спаситель в путешествиях и ежедневном общении. Чаще всего пользователи выбирают между Google Translate и Apple Translate: оба сервиса предлагают стандартные функции, но отличаются глубиной интеграции и дополнительными возможностями.

Также мы писали, что Android с каждым обновлением становится более функциональным, однако некоторые привычные опции исчезают. Часть инструментов Google уже заменила или обновила, но не все изменения пользователи воспринимают одинаково.

Google Android фото искусственный интеллект функции Google Gemini
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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