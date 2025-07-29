Google Фото получил ИИ-обновление — какие функции уже доступны

Логотип Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google запускает в Google Фото бесплатные генеративные инструменты, позволяющие превращать фото в стилизованные изображения и короткие видеоклипы. При этом возможности намеренно ограничены и пока доступны только в США.

Об этом пишет Forbes.

Реклама

Читайте также:

Какие функции появились в Google Фото

Google Фото переходит от роли "архива" к пространству для творчества: в большом обновлении появляются инструменты, которые за несколько нажатий анимируют статические снимки и превращают их в "художественные" вариации. Все новинки собраны в новой вкладке Create (иконка внизу экрана на Android и iOS), отделяющей креативные возможности от библиотеки.

Функция Photo to Video превращает любое фото из библиотеки в короткий видеоклип за одно действие. Пользователю предлагают два варианта: нечетко очерченный "Subtle movement" или почти случайный "I'm feeling lucky". Генерация длится примерно минуту, результат можно перегенерировать и оценить через значки "лайк/дизлайк".

Инструмент ориентирован скорее на развлечение, чем на широкое творчество: он базируется на более старой модели Veo 2 с минимальным контролем над происходящим в кадре и без поддержки аудио — в отличие от более мощной Veo 3 в Gemini для платных подписчиков Pro и Ultra.

Открытая в мае функция Remix позволяет выбрать снимок и превратить его в один из заранее подготовленных стилей — от мультяшного до эскиза карандашом или "картины". Так же доступна повторная генерация и обратная связь через "большие пальцы".

Как работает функция Google Remix в Google Фото. Фото: Google

Remix рассчитан на легкое и безопасное "оживление" моментов для соцсетей — вроде вирусных "ghibli-стилизаций" или "action-figure"-эффектов. В то же время отсутствие произвольных текстовых подсказок, как в ChatGPT или Midjourney, ограничивает настоящую креативность, поэтому библиотеку стилей придется часто обновлять, чтобы не потерять интерес пользователей.

Перед использованием инструменты предупреждают о возможных "неточных или неожиданных" результатах и содержат ссылки на политику запрещенных сценариев GenAI. Все сгенерированные изображения и видео обозначаются невидимыми водяными знаками SynthID, указывающими на искусственное происхождение.

Напомним, переводчик в смартфоне — настоящий спаситель в путешествиях и ежедневном общении. Чаще всего пользователи выбирают между Google Translate и Apple Translate: оба сервиса предлагают стандартные функции, но отличаются глубиной интеграции и дополнительными возможностями.

Также мы писали, что Android с каждым обновлением становится более функциональным, однако некоторые привычные опции исчезают. Часть инструментов Google уже заменила или обновила, но не все изменения пользователи воспринимают одинаково.