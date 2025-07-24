Google засвітила всю лінійку Pixel 10 до офіційної прем'єри — фото

Лінійка смартфонів Google Pixel 10. Фото: Google

До офіційної прем'єри нового покоління смартфонів Pixel залишився місяць, а компанія Google вже мимохіть розкрила всі моделі. На банері засвітилися всі моделі від базового Pixel 10 до складаного Pixel 10 Pro Fold.

Про це пише Android Authority.

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Який вигляд має модельний ряд Pixel 10

Цього тижня фанати Pixel отримали цілу серію витоків: від рендерів у різних кольорах до офіційного тизера в Google Store. Апогеєм стала знахідка банера в додатку Play Store, де поруч із написом "Доступно зараз" красується повний модельний ряд: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і Pixel 10 Pro Fold. На тому ж зображенні згадується акційна знижка 50 доларів, чинна до 13 жовтня, що натякає на активну рекламу після анонсу.

Рекламний банер Google Pixel 10 у Play Store. Фото: Android Authority

Компанія планує представити новинки на заході Made by Google 20 серпня, тож інтенсивність промокампанії лише зростатиме. Хоча кольори Pro‑версій у банері мають стриманий вигляд, базовий Pixel 10 з'явився в яскравому відтінку Indigo — одному із найцікавіших серед нових забарвлень, поряд із Limoncello.

Попри масштабний витік смартфонів, інші продукти Google залишаються таємницею. Деталі про Pixel Watch 4 уже з'являлися, але сам годинник поки не показували, а про нові Pixel Buds відомо ще менше.

Нагадаємо, Android із кожним оновленням здобуває нові функції, але при цьому втрачає частину старих — іноді улюблених, іноді майже непомітних. Більшість із них Google уже замінила сучаснішими аналогами.

Також ми писали, що компанія Google запустила експериментальний застосунок Doppl, який дозволяє віртуально приміряти одяг на цифровому аватарі користувача. Новинка доступна для iOS і Android, але поки що лише в США.