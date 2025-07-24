Google засветила всю линейку Pixel 10 до официальной премьеры — фото

Линейка смартфонов Google Pixel 10. Фото: Google

До официальной премьеры нового поколения смартфонов Pixel остался месяц, а компания Google уже вскользь раскрыла все модели. На баннере засветились все модели от базового Pixel 10 до складного Pixel 10 Pro Fold.

Об этом пишет Android Authority.

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Как выглядит модельный ряд Pixel 10

На этой неделе фанаты Pixel получили целую серию утечек: от рендеров в разных цветах до официального тизера в Google Store. Апогеем стала находка баннера в приложении Play Store, где рядом с надписью "Доступно сейчас" красуется полный модельный ряд: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. На том же изображении упоминается акционная скидка 50 долларов, действующая до 13 октября, что намекает на активную рекламу после анонса.

Рекламный баннер Google Pixel 10 в Play Store. Фото: Android Authority

Компания планирует представить новинки на мероприятии Made by Google 20 августа, поэтому интенсивность промо-кампании будет только расти. Хотя цвета Pro-версий в баннере выглядят сдержанно, базовый Pixel 10 появился в ярком оттенке Indigo — одном из самых интересных среди новых расцветок, наряду с Limoncello.

Несмотря на масштабную утечку смартфонов, другие продукты Google остаются тайной. Детали о Pixel Watch 4 уже появлялись, но сами часы пока не показывали, а о новых Pixel Buds известно еще меньше.

Напомним, Android с каждым обновлением приобретает новые функции, но при этом теряет часть старых — иногда любимых, иногда почти незаметных. Большинство из них Google уже заменила более современными аналогами.

Также мы писали, что компания Google запустила экспериментальное приложение Doppl, которое позволяет виртуально примерить одежду на цифровом аватаре пользователя. Новинка доступна для iOS и Android, но пока только в США.