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Google Gemini навчився відповідати на запити за відеофайлами

19 червня 2025 15:37
Володимир Мололкін - редактор
Gemini навчися аналізувати відео користувачів — як працює нова функція
Активований ШІ-помічник Gemini на екрані смартфона. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Додаток Gemini продовжує еволюціонувати: після появи нового висувного меню навігації та стабільного релізу 2.5 Pro сервіс почав розгортати підтримку завантаження відео для його подальшого аналізу. Відтепер користувач може додати власний відеофайл до запиту й ставити питання безпосередньо про його вміст.

Про це пише 9to5Google.

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Як працює нова можливість

Окрім документів і зображень, у вікні чату тепер доступний вибір "Галерея" або "Файли" — за умови, що функція вже активна для конкретного облікового запису. Якщо опція увімкнена, відеофайли стануть доступні для вибору, інакше вони залишаться неактивними. Після завантаження ролика Gemini показує його у вікні плеєра, даючи змогу переглянути матеріал ще раз і уточнити деталі.

Возможность добавить видео в Gemini
Можливість додати відео з галереї у додаток Gemini. Фото: 9to5Google

У тестовому діалозі сервіс безпомилково визначив час, який відображався на Nest Hub, а в іншому випадку докладно описав осінній лісовий пейзаж із вузькою стежкою та променями сонця крізь пожовкле листя, підкресливши спокійну атмосферу й шелест опалого листя під ногами.

Функція поширюється поступово: зараз вона з'являється на окремих Android-пристроях (бета-версія Google App 16.23) та на iOS у безплатних і платних акаунтах, включно з 2.5 Flash та 2.5 Pro. У вебверсії поки що відображається повідомлення "Формат файлу не підтримується", а вбудована камера Gemini ще не вміє записувати відео.

Нагадаємо, що Gmail для Android та iOS навчився автоматично стисло переказувати великі листи у форматі карток Gemini. Ця функція особливо зручна для довгих листувань і щоразу оновлюється після нових відповідей.

Також ми писали, що застосунок Gemini поступово набуває рис персонального асистента. Тепер йому можна доручати регулярні дії, які він виконуватиме у вказаний час, допомагаючи розвантажити щоденні справи.

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