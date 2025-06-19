Gemini научись анализировать видео пользователей — как работает новая функция

Активированный ИИ-помощник Gemini на экране смартфона. Фото: скриншот/YouTube

Приложение Gemini продолжает эволюционировать: после появления нового выдвижного меню навигации и стабильного релиза 2.5 Pro сервис начал разворачивать поддержку загрузки видео для его дальнейшего анализа. Отныне пользователь может добавить собственный видеофайл к запросу и задавать вопросы непосредственно о его содержимом.

Об этом пишет 9to5Google.

Реклама

Читайте также:

Как работает новая возможность

Кроме документов и изображений, в окне чата теперь доступен выбор "Галерея" или "Файлы" — при условии, что функция уже активна для конкретного аккаунта. Если опция включена, видеофайлы станут доступны для выбора, в противном случае они останутся неактивными. После загрузки ролика Gemini показывает его в окне плеера, позволяя пересмотреть материал еще раз и уточнить детали.

Возможность добавить видео из галереи в приложение Gemini. Фото: 9to5Google

В тестовом диалоге сервис безошибочно определил время, которое отображалось на Nest Hub, а в другом случае подробно описал осенний лесной пейзаж с узкой тропинкой и лучами солнца сквозь пожелтевшую листву, подчеркнув спокойную атмосферу и шелест опавших листьев под ногами.

Функция распространяется постепенно: сейчас она появляется на отдельных Android-устройствах (бета-версия Google App 16.23) и на iOS в бесплатных и платных аккаунтах, включая 2.5 Flash и 2.5 Pro. В веб-версии пока отображается сообщение "Формат файла не поддерживается", а встроенная камера Gemini еще не умеет записывать видео.

Напомним, что Gmail для Android и iOS научился автоматически сжато пересказывать большие письма в формате карточек Gemini. Эта функция особенно удобна для длинных переписок и каждый раз обновляется после новых ответов.

Также мы писали, что приложение Gemini постепенно приобретает черты персонального ассистента. Теперь ему можно поручать регулярные действия, которые он будет выполнять в указанное время, помогая разгрузить ежедневные дела.