Різниця в цінах між Google Gemini та ChatGPT — скільки коштують плани

Два найвідоміші ШІ-чатботи — ChatGPT і Gemini — постійно змагаються за увагу користувачів, регулярно отримуючи оновлення та нові можливості. Водночас чіткої переваги в продуктивності немає: ChatGPT краще дає раду з логічними задачами, тоді як Gemini ефективніше працює зі складною інформацією.

Як обрати чатбота за ціною та наповненням тарифів

Якщо плануєте інвестувати в один із сервісів, усе зводиться до передплати. Індивідуальні плани майже не відрізняються за стартовою ціною: мінімальний тариф Gemini коштує 19,99 долара на місяць, у ChatGPT — 20 доларів. Другий щабель різниться суттєвіше: 249,99 долара у Gemini проти 200 доларів у ChatGPT.

Що входить у тариф Google Gemini

Для Gemini доступні два рівні: Google AI Pro за 19,99 долара/міс (909,99 грн/міс) і Google AI Ultra за 249,99 долара/міс (11 399,99 грн/міс).

Ціни на тарифи чатбота Gemini. Фото: скриншот

Більшість функцій у них спільні, але Ultra надає розширений доступ. Наприклад, Pro включає 1 000 щомісячних ШІ-кредитів для Flow (ШІ-відеогенератор) і Whisk (image-to-video), тоді як Ultra — 25 000. Ultra також дозволяє частіше використовувати Jules (агент для коду), NotebookLM (дослідницький асистент) і Gemini в додатках Google — попри те, що існують певні застереження щодо використання Gemini у Workspace.

Крім преміумдоступу, Google AI Ultra відкриває ексклюзивні інструменти Gemini 2.5 Deep Think (найпросунутіша модель для міркувань) і Project Mariner (експериментальний асистент для паралельних завдань). До Ultra також входить YouTube Premium (індивідуальний план). Обидва тарифи підвищують обсяг хмарного сховища (спільного для Photos, Drive і Gmail): з 15 ГБ у безплатному плані до 2 ТБ у Pro та 30 ТБ в Ultra.

Що входить у тарифи ChatGPT

ChatGPT пропонує чотири щомісячні плани: Plus за 20 доларів, Pro за 200 доларів, Business по 30 доларів за користувача (25 доларів за користувача при річній оплаті) та Enterprise з індивідуальною ціною.

Ціни на тарифи чатбота ChatGPT. Фото: скриншот

Plus і Pro орієнтовані на персональне використання, тоді як Business і Enterprise — для комерційних клієнтів. Усі плани включають необмежені повідомлення, історію чатів і роботу в застосунках для Android, iOS та на вебі, але рівень доступу до моделей і лімітів відрізняється.

Між Plus і Pro головна різниця — у моделях та обмеженнях: Pro відкриває доступ до GPT-5 Pro (просунутішої та точнішої версії безплатної GPT-5) і має необмежений доступ до решти моделей, тоді як у Plus діють квоти. Функційно все, що є в Plus, доступно і в Pro — але з вищими лімітами. Важливий нюанс: у Plus не можна ділитися GPT-агентами у робочому просторі — це доступно лише в Pro, Business та Enterprise.

Комерційні плани схожі між собою, але Enterprise отримує ексклюзивну модель OpenAI o3 Pro, найшвидший час відповіді серед усіх рівнів і розширену підтримку. Також Enterprise-клієнти можуть докуповувати кредити для розширення доступу до трьох можливостей — deep research, Codex agent research preview та advanced voice — які у Business обмежені. Водночас в Enterprise не входить Sora, модель генерації відео від OpenAI.

Нагадаємо, компанія Google робить ставку на Gemini — нового ШІ-помічника, що поступово приходить на зміну Google Assistant. Інструмент уже інтегрується в різні пристрої: на смартфонах Pixel 9 він встановлений за замовчуванням, а власники попередніх моделей Pixel та інших Android-гаджетів можуть додати Gemini самостійно через застосунок.

Також ми писали, що хоча ChatGPT сам по собі не є бездоганним чатботом, його екосистема містить набір інструментів, які відчутно полегшують щоденну роботу. Вони не замінюють основний процес взаємодії з ШІ, а радше доповнюють його, допомагаючи прибрати зайві кроки й зробити використання більш ефективним.