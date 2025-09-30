Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Скільки коштують ChatGPT і Gemini — порівняння тарифів

Скільки коштують ChatGPT і Gemini — порівняння тарифів

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 06:32
Різниця в цінах між Google Gemini та ChatGPT — скільки коштують плани
Застосунки чатботів Gemini та ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Два найвідоміші ШІ-чатботи — ChatGPT і Gemini — постійно змагаються за увагу користувачів, регулярно отримуючи оновлення та нові можливості. Водночас чіткої переваги в продуктивності немає: ChatGPT краще дає раду з логічними задачами, тоді як Gemini ефективніше працює зі складною інформацією.

Про це пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Як обрати чатбота за ціною та наповненням тарифів

Якщо плануєте інвестувати в один із сервісів, усе зводиться до передплати. Індивідуальні плани майже не відрізняються за стартовою ціною: мінімальний тариф Gemini коштує 19,99 долара на місяць, у ChatGPT — 20 доларів. Другий щабель різниться суттєвіше: 249,99 долара у Gemini проти 200 доларів у ChatGPT.

Що входить у тариф Google Gemini

Для Gemini доступні два рівні: Google AI Pro за 19,99 долара/міс (909,99 грн/міс) і Google AI Ultra за 249,99 долара/міс (11 399,99 грн/міс).

Цены на тарифы Gemini
Ціни на тарифи чатбота Gemini. Фото: скриншот

Більшість функцій у них спільні, але Ultra надає розширений доступ. Наприклад, Pro включає 1 000 щомісячних ШІ-кредитів для Flow (ШІ-відеогенератор) і Whisk (image-to-video), тоді як Ultra — 25 000. Ultra також дозволяє частіше використовувати Jules (агент для коду), NotebookLM (дослідницький асистент) і Gemini в додатках Google — попри те, що існують певні застереження щодо використання Gemini у Workspace.

Крім преміумдоступу, Google AI Ultra відкриває ексклюзивні інструменти Gemini 2.5 Deep Think (найпросунутіша модель для міркувань) і Project Mariner (експериментальний асистент для паралельних завдань). До Ultra також входить YouTube Premium (індивідуальний план). Обидва тарифи підвищують обсяг хмарного сховища (спільного для Photos, Drive і Gmail): з 15 ГБ у безплатному плані до 2 ТБ у Pro та 30 ТБ в Ultra.

Що входить у тарифи ChatGPT

ChatGPT пропонує чотири щомісячні плани: Plus за 20 доларів, Pro за 200 доларів, Business по 30 доларів за користувача (25 доларів за користувача при річній оплаті) та Enterprise з індивідуальною ціною.

Цены на тарифы ChatGPT
Ціни на тарифи чатбота ChatGPT. Фото: скриншот

Plus і Pro орієнтовані на персональне використання, тоді як Business і Enterprise — для комерційних клієнтів. Усі плани включають необмежені повідомлення, історію чатів і роботу в застосунках для Android, iOS та на вебі, але рівень доступу до моделей і лімітів відрізняється.

Між Plus і Pro головна різниця — у моделях та обмеженнях: Pro відкриває доступ до GPT-5 Pro (просунутішої та точнішої версії безплатної GPT-5) і має необмежений доступ до решти моделей, тоді як у Plus діють квоти. Функційно все, що є в Plus, доступно і в Pro — але з вищими лімітами. Важливий нюанс: у Plus не можна ділитися GPT-агентами у робочому просторі — це доступно лише в Pro, Business та Enterprise.

Комерційні плани схожі між собою, але Enterprise отримує ексклюзивну модель OpenAI o3 Pro, найшвидший час відповіді серед усіх рівнів і розширену підтримку. Також Enterprise-клієнти можуть докуповувати кредити для розширення доступу до трьох можливостей — deep research, Codex agent research preview та advanced voice — які у Business обмежені. Водночас в Enterprise не входить Sora, модель генерації відео від OpenAI.

Нагадаємо, компанія Google робить ставку на Gemini — нового ШІ-помічника, що поступово приходить на зміну Google Assistant. Інструмент уже інтегрується в різні пристрої: на смартфонах Pixel 9 він встановлений за замовчуванням, а власники попередніх моделей Pixel та інших Android-гаджетів можуть додати Gemini самостійно через застосунок.

Також ми писали, що хоча ChatGPT сам по собі не є бездоганним чатботом, його екосистема містить набір інструментів, які відчутно полегшують щоденну роботу. Вони не замінюють основний процес взаємодії з ШІ, а радше доповнюють його, допомагаючи прибрати зайві кроки й зробити використання більш ефективним.

тарифи штучний інтелект ціни чатбот ChatGPT Google Gemini
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації