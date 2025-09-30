Видео
Сколько стоят ChatGPT и Gemini — сравнение тарифов

Сколько стоят ChatGPT и Gemini — сравнение тарифов

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 06:32
Разница в ценах между Google Gemini и ChatGPT — сколько стоят планы
Приложения чатботов Gemini и ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Два самых известных ИИ-чат-бота — ChatGPT и Gemini — постоянно соревнуются за внимание пользователей, регулярно получая обновления и новые возможности. При этом четкого преимущества в производительности нет: ChatGPT лучше справляется с логическими задачами, тогда как Gemini эффективнее работает со сложной информацией.

Об этом пишет SlashGear.

Читайте также:

Как выбрать чат-бот по цене и наполнению тарифов

Если планируете инвестировать в один из сервисов, все сводится к подписке. Индивидуальные планы почти не отличаются по стартовой цене: минимальный тариф Gemini стоит 19,99 доллара в месяц, у ChatGPT — 20 долларов. Вторая ступень отличается существеннее: 249,99 доллара у Gemini против 200 долларов у ChatGPT.

Что входит в тариф Google Gemini

Для Gemini доступны два уровня: Google AI Pro за 19,99 доллара/мес (909,99 грн/мес) и Google AI Ultra за 249,99 доллара/мес (11 399,99 грн/мес).

Цены на тарифы Gemini
Цены на тарифы чатбота Gemini. Фото: скриншот

Большинство функций у них общие, но Ultra предоставляет расширенный доступ. Например, Pro включает 1 000 ежемесячных ИИ-кредитов для Flow (ИИ-видеогенератор) и Whisk (image-to-video), тогда как Ultra — 25 000. Ultra также позволяет чаще использовать Jules (агент для кода), NotebookLM (исследовательский ассистент) и Gemini в приложениях Google — несмотря на то, что существуют определенные предостережения относительно использования Gemini в Workspace.

Помимо премиум-доступа, Google AI Ultra открывает эксклюзивные инструменты Gemini 2.5 Deep Think (самая продвинутая модель для рассуждений) и Project Mariner (экспериментальный ассистент для параллельных задач). В Ultra также входит YouTube Premium (индивидуальный план). Оба тарифа повышают объем облачного хранилища (общего для Photos, Drive и Gmail): с 15 ГБ в бесплатном плане до 2 ТБ в Pro и 30 ТБ в Ultra.

Что входит в тарифы ChatGPT

ChatGPT предлагает четыре ежемесячных плана: Plus за 20 долларов, Pro за 200 долларов, Business по 30 долларов за пользователя (25 долларов за пользователя при годовой оплате) и Enterprise с индивидуальной ценой.

Цены на тарифы ChatGPT
Цены на тарифы чатбота ChatGPT. Фото: скриншот

Plus и Pro ориентированы на персональное использование, тогда как Business и Enterprise — для коммерческих клиентов. Все планы включают неограниченные сообщения, историю чатов и работу в приложениях для Android, iOS и в вебе, но уровень доступа к моделям и лимитов отличается.

Между Plus и Pro главная разница — в моделях и ограничениях: Pro открывает доступ к GPT-5 Pro (более продвинутой и точной версии бесплатной GPT-5) и имеет неограниченный доступ к остальным моделям, тогда как в Plus действуют квоты. Функционально все, что есть в Plus, доступно и в Pro — но с более высокими лимитами. Важный нюанс: в Plus нельзя делиться GPT-агентами в рабочем пространстве — это доступно только в Pro, Business и Enterprise.

Коммерческие планы похожи между собой, но Enterprise получает эксклюзивную модель OpenAI o3 Pro, самое быстрое время ответа среди всех уровней и расширенную поддержку. Также Enterprise-клиенты могут докупать кредиты для расширения доступа к трем возможностям — deep research, Codex agent research preview и advanced voice — которые в Business ограничены. В то же время в Enterprise не входит Sora, модель генерации видео от OpenAI.

Напомним, компания Google делает ставку на Gemini — нового ИИ-помощника, который постепенно приходит на смену Google Assistant. Инструмент уже интегрируется в различные устройства: на смартфонах Pixel 9 он установлен по умолчанию, а владельцы предыдущих моделей Pixel и других Android-гаджетов могут добавить Gemini самостоятельно через приложение.

Также мы писали, что хотя ChatGPT сам по себе не является безупречным чат-ботом, его экосистема содержит набор инструментов, которые ощутимо облегчают ежедневную работу. Они не заменяют основной процесс взаимодействия с ИИ, а скорее дополняют его, помогая убрать лишние шаги и сделать использование более эффективным.

тарифы искусственный интеллект цены чат-бот ChatGPT Google Gemini
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
