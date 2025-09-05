Новые возможности ChatGPT — 4 инструмента, которые облегчают работу

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Хотя сам по себе ChatGPT не идеальный чат-бот, но несколько его инструментов могут заметно усилить ежедневную работу. Они не заменяют ваш процесс взаимодействия с искусственным интеллектом, а дополняют его и убирают лишнее "трение".

Об этом пишет MakeUseOf.

Study and Learn

Режим ведет шаг за шагом: от базовых понятий до формул и решения задач, мягко подсвечивая ошибки. Адаптируется к уровню пользователя, поэтому это ощутимо эффективнее обычного "вопрос-ответ".

Стили создания изображений

Готовые стили (вроде Synthwave или Cyberpunk) добавляют настроение без длинных промптов и дают предсказуемо ровный результат. Вы описываете сцену — стиль берет на себя свет, цвет и подачу.

Canvas

Длинные тексты редактируются просто в интерфейсе: Suggest edits, Adjust the length, Reading level, точечные правки из панели форматирования. Есть версионность для кода и экспорт в PDF/Word/Markdown.

Коннекторы

Подключенные приложения (например, Google Drive) позволяют делиться конкретными файлами прямо в ChatGPT без загрузки "туда-сюда". Доступ предоставляется только к выбранным вами документам, что ускоряет рабочий цикл.

Напомним, кампания вокруг запуска GPT-5 сопровождалась громкими обещаниями "переломного момента", но реакция пользователей оказалась гораздо более сдержанной. Причиной стали путаница с доступными моделями и исчезновение некоторых привычных версий, что вызвало разочарование.

Также мы писали, что эксперты советуют избегать публикации конфиденциальных данных в ChatGPT и внимательно относиться к формулировкам запросов. Есть по крайней мере пять категорий обращений, которые несут повышенные риски.