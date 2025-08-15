Игнорируют "мышление" — почему большинство людей неправильно пользуется ChatGPT

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Кампания вокруг релиза GPT-5 обещала "переломный момент", но реакция пользователей оказалась сдержанной из-за путаницы и исчезновения любимых моделей. Сэм Альтман впоследствии ненароком показал, почему ожидания OpenAI разошлись с реальностью: значительная часть людей не использует "вдумчивые" модели, созданные для более точных ответов.

Почему люди используют ChatGPT неправильно

OpenAI пафосно представила GPT-5, проведя онлайн-презентацию возможностей, однако в соцсетях преобладали недоумение и недовольство из-за изъятия ряда ключевых моделей. Объяснение появилось после поста Сэма Альтмана в X: комментируя снижение лимитов запросов для подписчиков Plus (план стоит 20 долларов в месяц), он раскрыл, что до выхода GPT-5 лишь около 1% пользователей без подписки и 7% платных вообще обращались к reasoning-моделям вроде o3.

процент пользователей, использующих reasoning-модели, с каждым днем значительно увеличивается; например, для бесплатных пользователей мы перешли с <1% до 7%, а для плюсовых пользователей с 7% до 24%.



я ожидаю, что использование рассуждений со временем значительно возрастет, поэтому увеличение лимита скорости важно. - Сэм Альтман (@sama) 10 августа 2025 г.

Reasoning-модели сначала "продумывают" задачу перед ответом. Игнорировать их — все равно что купить авто и ездить только на первой-второй передаче, а потом удивляться, почему управлять неудобно, или выйти на викторину и выкрикивать первый попавшийся ответ. Большинство пользователей на практике ставят скорость и удобство выше качества — поэтому исчезновение GPT-4o вызвало шквал нареканий (модель впоследствии вернули платным пользователям после настойчивых требований сообщества). Но когда просите чат-бота о помощи, важны именно хорошие, а не молниеносные ответы.

По замыслу, reasoning-модели тратят больше вычислительных ресурсов на планирование, проверки и итерации — поэтому работают медленнее и дороже. Из-за этого поставщики по умолчанию показывают "быстрые" версии и предлагают переключиться на альтернативы через нисходящее меню. Добавляет путаницы и традиция OpenAI давать моделям малопонятные названия: GPT-5 должен был это исправить, но получилось не до конца — пользователям все еще сложно отличить "вдумчивый" вариант от упрощенного, так что компания снова подкручивает обозначения.

Для некоторых пользователей ожидание "минуту вместо секунды" не проблема: запустил запрос — и занялся другими делами. Но для многих это слишком долго. Даже после релиза GPT-5 — где разницу между "флагманской" GPT-5 и GPT-5 thinking, которая предлагает "получать более подробные ответы", сделали более заметной — только примерно каждый четвертый платный пользователь включает "вдумчивость".

Приведенные Альтманом цифры помогают ответить на более широкий вопрос о пользе ИИ для массовой аудитории: почему только треть пользователей, которые хотя бы раз пользовались чат-ботами, называют их "очень полезными" (вдвое меньше, чем среди экспертов по ИИ), а каждый пятый — "не полезными" (вдвое больше, чем среди экспертов). Ответ прост: большинство использует инструмент неправильно — поручает сложные, многошаговые задачи без "паузы на обдумывание".

