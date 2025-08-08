Революція ChatGPT — OpenAI представила найпотужнішу у світі модель GPT-5

Генеральний директор OpenAI представляє GPT-5. Фото: кадр з відео/YouTube

OpenAI випустила GPT-5 — нове флагманське покоління своєї мовної моделі, яке одразу стає доступним усім користувачам ChatGPT і розробникам через API. За словами гендиректора Сема Альтмана, стрибок у якості настільки відчутний, що повертатися назад уже не хочеться, як після першого iPhone із дисплеєм Retina.

Про це пише The Verge.

Що відомо про GPT-5

OpenAI називає GPT-5 "найрозумнішою та найшвидшою" моделлю з мінімумом помилкових відповідей. Альтман порівняв еволюцію: GPT-3 "спілкувався на рівні старшокласника", GPT-4 — "студента коледжу", а нова версія, за його словами, уперше схожа на бесіду з експертом ступеня доктора філософії. Попри майже 700 млн щотижневих користувачів ChatGPT, компанія визнала, що останнім часом не мала лідерської "фронтирної" моделі, а тепер GPT-5 має повернути OpenAI на вершину рейтингів.

У чат-інтерфейсі модель тепер представлена як один варіант без окремої "reasoning"-версії: за лаштунками працює власний роутер, який підключає посилену логічну модель для складніших запитів або за командою "think hard". Керівник ChatGPT Нік Терлі каже, що "атмосфера" GPT-5 відчувається навіть непідготовленими користувачами.

Модель одразу доступна всім, але для безплатного рівня існує невказаний ліміт запитів, після чого роутер перемикає користувача на спрощену GPT-5 mini. Для API-доступу передбачені три тарифи: GPT-5, GPT-5 mini та GPT-5 nano. Додано й чотири нові "темпераменти" відповіді — "Цинік", "Робот", "Слухач" і "Гік", а також можливість змінювати колір діалогів.

У тестах OpenAI GPT-5 перевершила конкурентів на бенчмарках SWE-Bench, SWE-Lancer і Aider Polyglot, а Альтман пророкує епоху "software on demand". Під час пресбрифінгу пост-тренінг-лідер Ян Дюбуа за лічені секунди змусив модель створити навчальний сайт із французької мови, згенерувавши сотні рядків коду та повноцінний фронтенд, який одразу працював.

GPT-5 створив сайт з вивчення французької мови. Фото: кадр з відео/YouTube

Безпечність залишилася у фокусі: за словами керівника напряму безпеки Алекса Бойтла, GPT-5 випробували понад 5000 годин, прагнучи мінімізувати "галюцинації" та хибні твердження. Нова функція safe completions дозволяє моделі частково відповідати на потенційно ризиковані запити, надаючи лише загальновживану інформацію, непридатну для шкоди. Модель також краще визнає, коли не здатна дати точну відповідь.

OpenAI не розкриває навчальних даних GPT-5, проте Альтман називає її "загалом інтелектуальною" і важливим кроком до AGI, навіть якщо "чогось суттєвого" ще бракує — зокрема, уміння безперервно навчатися після розгортання.

Нагадаємо, OpenAI додала в ChatGPT "режим навчання", який дозволяє розв'язувати завдання покроково. Опція вже доступна більшості користувачів і згодом з'явиться в освітній версії ChatGPT Edu.

Також ми писали, що користувачі щодня надсилають до ChatGPT понад 2,5 мільярда запитів — з них 330 мільйонів із США. У річному вимірі це понад 900 мільярдів звернень до нейромережі.