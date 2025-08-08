Революция ChatGPT — OpenAI представила самую мощную в мире модель GPT-5

Генеральный директор OpenAI представляет GPT-5. Фото: кадр из видео/YouTube

OpenAI выпустила GPT-5 — новое флагманское поколение своей языковой модели, которое сразу становится доступным всем пользователям ChatGPT и разработчикам через API. По словам гендиректора Сэма Альтмана, скачок в качестве настолько ощутим, что возвращаться назад уже не хочется, как после первого iPhone с дисплеем Retina.

Об этом пишет The Verge.

Реклама

Читайте также:

Что известно о GPT-5

OpenAI называет GPT-5 "самой умной и быстрой" моделью с минимумом ложных ответов. Альтман сравнил эволюцию: GPT-3 "общался на уровне старшеклассника", GPT-4 — "студента колледжа", а новая версия, по его словам, впервые похожа на беседу с экспертом степени доктора философии. Несмотря на почти 700 млн еженедельных пользователей ChatGPT, компания признала, что в последнее время не имела лидерской "фронтирной" модели, а теперь GPT-5 должен вернуть OpenAI на вершину рейтингов.

В чат-интерфейсе модель теперь представлена как один вариант без отдельной "reasoning"-версии: за кулисами работает собственный роутер, который подключает усиленную логическую модель для более сложных запросов или по команде "think hard". Руководитель ChatGPT Ник Терли говорит, что "атмосфера" GPT-5 чувствуется даже неподготовленными пользователями.

Модель сразу доступна всем, но для бесплатного уровня существует неуказанный лимит запросов, после чего роутер переключает пользователя на упрощенную GPT-5 mini. Для API-доступа предусмотрены три тарифа: GPT-5, GPT-5 mini и GPT-5 nano. Добавлены и четыре новых "темперамента" ответа — "Циник", "Робот", "Слушатель" и "Гик", а также возможность менять цвет диалогов.

В тестах OpenAI GPT-5 превзошла конкурентов на бенчмарках SWE-Bench, SWE-Lancer и Aider Polyglot, а Альтман пророчит эпоху "software on demand". Во время пресс-брифинга пост-тренинг-лидер Ян Дюбуа за считанные секунды заставил модель создать учебный сайт по французскому языку, сгенерировав сотни строк кода и полноценный фронтенд, который сразу работал.

GPT-5 создал сайт по изучению французского языка. Фото: кадр из видео/YouTube

Безопасность осталась в фокусе: по словам руководителя направления безопасности Алекса Бойтла, GPT-5 испытали более 5000 часов, стремясь минимизировать "галлюцинации" и ложные утверждения. Новая функция safe completions позволяет модели частично отвечать на потенциально рискованные запросы, предоставляя только общеупотребительную информацию, непригодную для вреда. Модель также лучше признает, когда не способна дать точный ответ.

OpenAI не раскрывает учебных данных GPT-5, однако Альтман называет ее "в целом интеллектуальной" и важным шагом к AGI, даже если "чего-то существенного" еще не хватает — в частности, умения непрерывно обучаться после развертывания.

Напомним, OpenAI добавила в ChatGPT "режим обучения", который позволяет решать задачи пошагово. Опция уже доступна большинству пользователей и впоследствии появится в образовательной версии ChatGPT Edu.

Также мы писали, что пользователи ежедневно отправляют в ChatGPT более 2,5 миллиарда запросов — из них 330 миллионов из США. В годовом измерении это более 900 миллиардов обращений к нейросети.