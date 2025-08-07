OpenAI представить GPT-5 вже сьогодні — в який час відбудеться анонс

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI проведе трансляцію сьогодні, 7 серпня, о 20:00 за київським часом, де, ймовірно, вперше офіційно покаже GPT-5. На це натякає стилізований напис із цифрою "5" у назві події й нові піктограми моделей, помічені в API компанії.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці на X.

Чого очікувати від GPT-5

OpenAI готує одразу три варіації — GPT-5, GPT-5-mini та GPT-5-nano. Найкомпактніша nano-версія працюватиме лише через API й орієнтована на швидкі й недорогі відповіді. Базова GPT-5 отримає кілька режимів із різною "глибиною роздумів": найдовші ланцюжки міркувань стануть доступними лише підписникам тарифів Plus і Pro.

Головна ідея нової моделі — "універсальність": вона самостійно визначатиме, коли дати миттєвий результат, а коли перейти до розгорнутого логічного аналізу. Для ентузіастів при цьому залишиться опція "подумати довше".

Важливе оновлення торкнеться і точності. Під час тренування з підкріпленням OpenAI застосувала модуль Universal Verifier — допоміжний ШІ, що перевіряє відповіді GPT-5 та відправляє сумнівні на доопрацювання. Завдяки цьому розробники обіцяють суттєве зниження кількості галюцинацій не лише в задачах з програмування чи математики, а й у творчих текстах і бізнес-сценаріях.

Нагадаємо, OpenAI запустила "режим навчання" у ChatGPT — новий інструмент, що допомагає розв'язувати завдання поетапно. Функція вже доступна користувачам Free, Plus, Pro та Team і незабаром з'явиться у ChatGPT Edu.

Також ми писали, що щодня ChatGPT обробляє понад 2,5 мільярда запитів, із яких 330 мільйонів — зі США. За рік це перетворюється на майже трильйон звернень до штучного інтелекту.