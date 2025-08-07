Видео
Главная Технологии OpenAI представит GPT-5 сегодня — что уже известно

OpenAI представит GPT-5 сегодня — что уже известно

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 10:34
OpenAI представит GPT-5 уже сегодня — в какое время состоится анонс
Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI проведет трансляцию сегодня, 7 августа, в 20:00 по киевскому времени, где, вероятно, впервые официально покажет GPT-5. На это намекает стилизованная надпись с цифрой "5" в названии события и новые пиктограммы моделей, замеченные в API компании.

Об этом компания сообщила на своей странице на X.

Читайте также:

Чего ожидать от GPT-5

OpenAI готовит сразу три вариации — GPT-5, GPT-5-mini и GPT-5-nano. Самая компактная nano-версия будет работать только через API и ориентирована на быстрые и недорогие ответы. Базовая GPT-5 получит несколько режимов с разной "глубиной размышлений": самые длинные цепочки рассуждений станут доступны только подписчикам тарифов Plus и Pro.

Главная идея новой модели — "универсальность": она будет самостоятельно определять, когда дать мгновенный результат, а когда перейти к развернутому логическому анализу. Для энтузиастов при этом останется опция "подумать подольше".

Важное обновление коснется и точности. Во время тренировки с подкреплением OpenAI применила модуль Universal Verifier — вспомогательный ИИ, который проверяет ответы GPT-5 и отправляет сомнительные на доработку. Благодаря этому разработчики обещают существенное снижение количества галлюцинаций не только в задачах по программированию или математике, но и в творческих текстах и бизнес-сценариях.

Напомним, OpenAI запустила "режим обучения" в ChatGPT — новый инструмент, который помогает решать задачи поэтапно. Функция уже доступна пользователям Free, Plus, Pro и Team и вскоре появится в ChatGPT Edu.

Также мы писали, что ежедневно ChatGPT обрабатывает более 2,5 миллиарда запросов, из которых 330 миллионов — из США. За год это превращается в почти триллион обращений к искусственному интеллекту.

искусственный интеллект чат-бот ChatGPT презентация OpenAI функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
