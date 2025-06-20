GPT-5 наближається — Сем Альтман підтвердив реліз вже цього літа

Логотип OpenAI на екрані монітора. Фото: Unsplash

OpenAI, флагман "золотої лихоманки" штучного інтелекту, одночасно переглядає відносини з Microsoft, виходить на ринок, де традиційно домінує Palantir, і готує черговий сплеск інтересу, плануючи випустити GPT-5 уже цього літа. Противагою таким амбіціям стає дедалі впевненіша позиція компанії у переговорах із найближчим партнером та її перша велика перемога в Пентагоні.

Про це пише wccftech.

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Коли з'явиться GPT-5

У першому корпоративному подкасті CEO OpenAI Сем Альтман підтвердив, що GPT-5 "ймовірно, з'явиться цього літа", хоча точну дату не назвав.

OpenAI має нестандартну структуру: неприбуткова організація контролює комерційний підрозділ. Microsoft інвестувала в компанію 13 млрд доларів, отримавши 49% майбутнього прибутку (із загальним лімітом), 20% виторгу та право користуватися ІВ OpenAI до 2030 року.

За даними The Information, стартап наполягає на перегляді угоди: він пропонує Microsoft знизити частку до 33% і відмовитися від претензій на виторг, прибуток та інтелектуальну власність. Якщо Microsoft погодиться, це відкриє шлях до IPO OpenAI.

Паралельно OpenAI підрізає крила партнеру, зменшуючи ціни на корпоративні підписки ChatGPT Enterprise на 10-20% для клієнтів, які купують кілька продуктів одночасно.

Компанія також отримала річний контракт CDAO Міністерства оборони США на суму 200 млн доларів — одну з найбільших угод Пентагону за рік і перший серйозний успіх OpenAI на полі, де досі панувала Palantir. Для порівняння, найприбутковіша програма Palantir — Maven Smart System — принесла близько 210 млн доларів.

На тлі цих подій конкурент xAI, за даними Bloomberg, спалює 1 млрд доларів щомісяця й намагається залучити 9,3 млрд свіжого капіталу, водночас очікуючи лише 500 млн доларів виторгу цього року.

Нагадаємо, OpenAI розширила функціональність ChatGPT: тепер він здатен під'єднуватися до хмарних сервісів і створювати стенограми зі зустрічей. Одночасно компанія повідомила про досягнення тримільйонної позначки платних бізнес-користувачів.

Також ми писали, що OpenAI прагне перетворити ChatGPT на універсальний "інтерфейс до інтернету", який допомагатиме у повсякденних і професійних завданнях. Цю мету викладено у внутрішній стратегії на 2025 рік, оприлюдненій під час антимонопольного процесу проти Google.