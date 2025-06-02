Розкрито стратегію OpenAI на 2025 рік — як зміниться ChatGPT

Логотип компанії OpenAI на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI сформулювала амбітну мету — зробити ChatGPT "інтерфейсом до інтернету", який зможе допомагати користувачам у будь-яких повсякденних та професійних завданнях. Таку стратегію викладено у внутрішньому документі "ChatGPT: H1 2025 Strategy", що став публічним під час антимонопольного процесу Google у США.

Про це пише The Verge.

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Що відомо про майбутнє оновлення ChatGPT

У плані, датованому кінцем 2024 року, OpenAI описує наступний етап еволюції ChatGPT: сервіс повинен знати користувача, розуміти його пріоритети та виконувати будь-яку дію, яку здатна виконати розумна, надійна й емоційно чутлива людина за комп'ютером. Компанія вважає, що прогрес моделей 02 та 03, можливість "керувати" комп'ютером і мультиформатні інтерфейси відкривають шлях до цього "суперасистента".

OpenAI характеризує такого помічника як "розумну сутність із T-подібними навичками": широкий спектр повсякденних задач — від пошуку інформації й планування відпустки до ведення календаря й написання листів — поєднується з поглибленими вміннями, наприклад, програмуванням. Водночас автори стратегічного плану визнають, що для повного розкриття потенціалу необхідні спеціальні пристрої, а користувачі вже сприймають ChatGPT як особистого радника.

Документ також описує бачення сервісу в різних сценаріях: удома — відповіді на запитання та музичні підказки, у дорозі — навігація й вибір закладів, на роботі — конспекти зустрічей і підготовка презентацій, під час прогулянок — допомога у роздумах та відпочинку.

Втім, у компанії не приховують і проблем: зростання аудиторії випереджає можливості інфраструктури, тож Сем Альтман уже орієнтує OpenAI на масштабування дата-центрів. У розділі про конкуренцію підкреслено, що ріст та прибуток не збігатимуться вічно, а великі гравці на кшталт Apple чи Meta використовують власні платформи на свою користь. Тому OpenAI планує виступати за регулювання, яке дозволить людям призначати ChatGPT помічником за замовчуванням на будь-якому пристрої.

Нагадаємо, хоча Apple поки що поступається лідерам у сфері штучного інтелекту, компанія вже демонструє вагомі результати. За даними Bloomberg, наразі активно триває тестування власного ШІ-чатбота, який, на думку деяких керівників Apple, не поступається за рівнем останнім версіям ChatGPT.

Також ми писали, що дедалі більше користувачів на форумах скаржаться, що їхні рідні потрапляють під вплив так званих "одкровень", які генерує ChatGPT, і починають вважати себе пророками. І хоча це може здаватися безпечним, у певних випадках спілкування з чатботом перетворюється на психологічну залежність, яка веде до відчуження, розриву стосунків і втрати зв'язку з реальністю.