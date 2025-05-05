Яку модель ChatGPT обрати під свої потреби — пояснення від OpenAI

Застосунки ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI постійно займається розвитком свого чатбота ChatGPT, випускаючи нові моделі інструмента. Їх з'явилася вже така кількість, що звичайному користувачу іноді може бути складно обрати саме ту, яка відповідатиме його потребам. Тому компанія опублікувала детальну інструкцію з цього.

Про це йдеться на офіційному сайті OpenAI.

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Як обрати модель ChatGPT під свої потреби

У повсякденних сценаріях, де потрібна швидкість і мультиформатність, найдоречніше звертатися до GPT-4o. Вона однаково добре підсумовує зустрічі, готує листи, генерує тексти й розуміє документи, зображення, таблиці, аудіо та відео. Користувачі можуть, наприклад, за хвилини перетворити конспект на план дій або додати до обговорення фотоескізи й отримати миттєвий перелік ідей.

Якщо ж акцент робиться на творчості та емоційному тоні, варто підключати GPT-4.5. Вона тонше відчуває контекст, тому краще формулює публікації в соцмережах, маркетингові описи чи просить вибачення від імені бренду. Разом із тим ресурс обмежений двадцятьма зверненнями на тиждень, тож модель радше доповнює, а не замінює універсальну GPT-4o, яка не має лімітів.

Для швидких технічних запитів OpenAI пропонує дві версії o4-mini. Базова відповідає миттєво й оптимізована під витрати, що корисно, коли потрібно, наприклад, дістати головні цифри з CSV або розібратися з помилкою коду. Старша o4-mini-high думає довше, проте детальніше пояснює складні математичні чи наукові питання. Перша дозволяє до 300 запитів на день, друга — 100.

Найбільш вимогливі багатокрокові завдання — стратегічне планування, глибокий аналіз ринкових даних, створення великих фрагментів коду чи побудова прогнозних моделей — переадресовують моделі o3. Вона залишається найпотужнішою в лінійці, хоча й обмежена сотнею запитів на тиждень.

Нагадаємо, ChatGPT від OpenAI використовує понад 100 млн людей щодня. Експерти попереджають, що популярний чатбот перетворюється на "чорну діру приватності", якщо довірити йому особисту інформацію.

Також ми писали, що найновіші моделі OpenAI — GPT-o3 та GPT-4o mini — залишають "мітки" у згенерованому тексті. Вони нагадують звичайні пробіли, проте мають інші коди Unicode, які можуть свідчити про згенерований машиною матеріал.