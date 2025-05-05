Какую модель ChatGPT выбрать под свои нужды — объяснение от OpenAI

Приложения ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI постоянно занимается развитием своего чат-бота ChatGPT, выпуская новые модели инструмента. Их появилось уже такое количество, что обычному пользователю иногда может быть сложно выбрать именно ту, которая будет отвечать его потребностям. Поэтому компания опубликовала подробную инструкцию по этому поводу.

Об этом говорится на официальном сайте OpenAI.

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В повседневных сценариях, где нужна скорость и мультиформатность, уместнее всего обращаться к GPT-4o. Она одинаково хорошо суммирует встречи, готовит письма, генерирует тексты и понимает документы, изображения, таблицы, аудио и видео. Пользователи могут, например, за минуты превратить конспект в план действий или добавить к обсуждению фото-эскизы и получить мгновенный перечень идей.

Если акцент делается на творчестве и эмоциональном тоне, стоит подключать GPT-4.5. Она тоньше чувствует контекст, поэтому лучше формулирует публикации в соцсетях, маркетинговые описания или просит извинения от имени бренда. Вместе с тем ресурс ограничен двадцатью обращениями в неделю, поэтому модель скорее дополняет, а не заменяет универсальную GPT-4o, которая не имеет лимитов.

Для быстрых технических запросов OpenAI предлагает две версии o4-mini. Базовая отвечает мгновенно и оптимизирована под расходы, что полезно, когда нужно, например, достать главные цифры из CSV или разобраться с ошибкой кода. Старшая o4-mini-high думает дольше, но подробнее объясняет сложные математические или научные вопросы. Первая позволяет до 300 запросов в день, вторая — 100.

Наиболее требовательные многошаговые задачи — стратегическое планирование, глубокий анализ рыночных данных, создание больших фрагментов кода или построение прогнозных моделей — переадресовывают модели o3. Она остается самой мощной в линейке, хотя и ограничена сотней запросов в неделю.

Напомним, ChatGPT от OpenAI использует более 100 млн человек ежедневно. Эксперты предупреждают, что популярный чат-бот превращается в "черную дыру приватности", если доверить ему личную информацию.

Также мы писали, что новейшие модели OpenAI — GPT-o3 и GPT-4o mini — оставляют "метки" в сгенерированном тексте. Они напоминают обычные пробелы, однако имеют другие коды Unicode, которые могут свидетельствовать о сгенерированном машиной материале.