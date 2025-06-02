Раскрыта стратегия OpenAI на 2025 год — как изменится ChatGPT

Логотип компании OpenAI на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI сформулировала амбициозную цель — сделать ChatGPT "интерфейсом к интернету", который сможет помогать пользователям в любых повседневных и профессиональных задачах. Такая стратегия изложена во внутреннем документе "ChatGPT: H1 2025 Strategy", который стал публичным во время антимонопольного процесса Google в США.

Об этом пишет The Verge.

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В плане, датированном концом 2024 года, OpenAI описывает следующий этап эволюции ChatGPT: сервис должен знать пользователя, понимать его приоритеты и выполнять любое действие, которое способен выполнить умный, надежный и эмоционально чувствительный человек за компьютером. Компания считает, что прогресс моделей 02 и 03, возможность "управлять" компьютером и мультиформатные интерфейсы открывают путь к этому "суперассистенту".

OpenAI характеризует такого помощника как "умную сущность с T-подобными навыками": широкий спектр повседневных задач — от поиска информации и планирования отпуска до ведения календаря и написания писем — сочетается с углубленными умениями, например, программированием. В то же время авторы стратегического плана признают, что для полного раскрытия потенциала необходимы специальные устройства, а пользователи уже воспринимают ChatGPT как личного советника.

Документ также описывает видение сервиса в разных сценариях: дома — ответы на вопросы и музыкальные подсказки, в дороге — навигация и выбор заведений, на работе — конспекты встреч и подготовка презентаций, во время прогулок — помощь в размышлениях и отдыхе.

Впрочем, в компании не скрывают и проблем: рост аудитории опережает возможности инфраструктуры, поэтому Сэм Альтман уже ориентирует OpenAI на масштабирование дата-центров. В разделе о конкуренции подчеркнуто, что рост и прибыль не будут совпадать вечно, а крупные игроки вроде Apple или Meta используют собственные платформы в свою пользу. Поэтому OpenAI планирует выступать за регулирование, которое позволит людям назначать ChatGPT помощником по умолчанию на любом устройстве.

Напомним, хотя Apple пока уступает лидерам в сфере искусственного интеллекта, компания уже демонстрирует весомые результаты. По данным Bloomberg, сейчас активно продолжается тестирование собственного ИИ-чат-бота, который, по мнению некоторых руководителей Apple, не уступает по уровню последним версиям ChatGPT.

Также мы писали, что все больше пользователей на форумах жалуются, что их родные попадают под влияние так называемых "откровений", которые генерирует ChatGPT, и начинают считать себя пророками. И хотя это может казаться безопасным, в определенных случаях общение с чат-ботом превращается в психологическую зависимость, которая ведет к отчуждению, разрыву отношений и потере связи с реальностью.