ChatGPT навчився переглядати файли з Google Диску — як це працює

Сторінка ChatGPT на сайті OpenAI. Фото: Unsplash

OpenAI розширила можливості ChatGPT: тепер бот під'єднується до популярних хмарних сервісів і може знімати стенограми зі зустрічей. Компанія одночасно повідомила, що кількість платних бізнес-користувачів моделі сягнула трьох мільйонів.

Про це пише The Verge.

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Користувачі тарифу ChatGPT Team отримали "режим запису", який зберігає хід нарад, мозкових штурмів і навіть імпровізованих монологів. Після завершення сесії бот видає розшифровку з тайм-кодами, цитатами та переліченими завданнями.

Власники планів Team, Enterprise або Edu тепер можуть під'єднати Google Диск, Dropbox, Box, SharePoint або OneDrive. ChatGPT враховує наявні права доступу та відповідає на запити про дані у файлах: від виторгу компанії за попередній квартал до кількості поїздок поромом під час торішньої відпустки в Італії. Відповіді супроводжуються посиланнями на джерела у сховищі.

Нагадаємо, компанія Google презентувала застосунок AI Edge Gallery, який дає змогу запускати моделі штучного інтелекту без підключення до інтернету — прямо на смартфоні. Наразі додаток вже доступний у Google Play для Android, а найближчим часом з'явиться і для користувачів iOS.

Також ми писали, що зростає кількість повідомлень на форумах про те, що деякі люди починають сприймати відповіді ChatGPT як одкровення та навіть називати себе пророками. Попри те, що спілкування з чатботом зазвичай виглядає нешкідливим, у певних випадках воно може перерости в небезпечну духовну залежність, що призводить до ізоляції, розриву стосунків і втрати зв'язку з реальністю.