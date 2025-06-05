ChatGPT научился просматривать файлы с Google Диска — как это работает

Страница ChatGPT на сайте OpenAI. Фото: Unsplash

OpenAI расширила возможности ChatGPT: теперь бот подключается к популярным облачным сервисам и может снимать стенограммы со встреч. Компания одновременно сообщила, что количество платных бизнес-пользователей модели достигло трех миллионов.

Об этом пишет The Verge.

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Пользователи тарифа ChatGPT Team получили "режим записи", который сохраняет ход совещаний, мозговых штурмов и даже импровизированных монологов. После завершения сессии бот выдает расшифровку с тайм-кодами, цитатами и перечисленными задачами.

Владельцы планов Team, Enterprise или Edu теперь могут подключить Google Диск, Dropbox, Box, SharePoint или OneDrive. ChatGPT учитывает имеющиеся права доступа и отвечает на запросы о данных в файлах: от выручки компании за предыдущий квартал до количества поездок на пароме во время прошлогоднего отпуска в Италии. Ответы сопровождаются ссылками на источники в хранилище.

Напомним, компания Google представила приложение AI Edge Gallery, которое позволяет запускать модели искусственного интеллекта без подключения к интернету — прямо на смартфоне. Сейчас приложение уже доступно в Google Play для Android, а в ближайшее время появится и для пользователей iOS.

Также мы писали, что растет количество сообщений на форумах, что некоторые люди начинают воспринимать ответы ChatGPT как откровение и даже называть себя пророками. Несмотря на то, что общение с чат-ботом обычно выглядит безобидным, в определенных случаях оно может перерасти в опасную духовную зависимость, что приводит к изоляции, разрыву отношений и потере связи с реальностью.