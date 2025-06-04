OpenAI може представити ChatGPT-5 у липні — чого очікувати від моделі

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI, за даними інсайдерів, готується представити наступне покоління своєї мовної моделі вже в середині літа — точна дата залишається неофіційною, але кілька джерел узгоджено вказують на липень 2025 року. Керівник компанії Сем Альтман ще у лютому запевняв, що реліз GPT-5 відбудеться за місяці, а не тижні, і графік виходу проміжних версій — від GPT-4.5 "Orion" у лютому до GPT-4.1 у травні — фактично підкріплює це припущення.

Про це пише 9meters.

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Чого очікувати від ChatGPT-5

Переваги нової моделі обговорюють як у самій компанії, так і в колі зовнішніх тестувальників. За словами популярного техноінсайдера @chetaslua, GPT-5 уже перевищує внутрішні бенчмарки OpenAI, демонструючи відчутний прогрес у точності, швидкості та універсальності. Розробники з бета-спільноти також натякають на рекордні оцінки в логічних завданнях, роботі з пам’яттю та мультимодальних сценаріях.

Очікується, що GPT-5 стане справжнім стрибком у кількох напрямках. По-перше, це повна мультимодальність: текст, зображення й голос оброблятимуться єдиною системою без потреби в окремих "спеціалізованих" версіях. По-друге, модель зможе зберігати довготривалу пам'ять між сесіями, тож підлаштовуватиметься під користувача й пам'ятатиме контекст попередніх розмов. По-третє, OpenAI обіцяє суттєво менше "галюцинацій" завдяки вдосконаленим датасетам і новій архітектурі. Нарешті, GPT-5 має об'єднати нинішні модулі — від коду до зору — в одну універсальну систему, а її інструмент для вебперегляду зможе краще читати сторінки та перехрещувати джерела.

Подейкують, що OpenAI розглядає GPT-5 як базу для наступного кроку до передумов AGI: модель повинна стати основою автономних агентів та рішень для бізнесу й побуту. Стратегічно компанія прагне вивести продукт на ринок у період найвищої уваги до ШІ, коли свої розробки готують конкуренти на кшталт Anthropic, Meta та xAI.

Якщо графік не зсувається, офіційний анонс GPT-5 може відбутися вже за кілька тижнів. Але навіть без підтвердженої дати одне зрозуміло напевно, що наступна версія ChatGPT готує суттєві зміни в тому, як ми спілкуємося зі штучним інтелектом і використовуємо його можливості у щоденній роботі.

Нагадаємо, OpenAI задекларувала амбітну ціль — перетворити ChatGPT на універсальний "інтерфейс до інтернету", здатний допомагати користувачам у щоденних і професійних завданнях. Ця стратегія викладена у внутрішньому документі "ChatGPT: H1 2025 Strategy", який став публічним у межах антимонопольної справи проти Google у США.

Також ми писали, що зростає кількість повідомлень на форумах про те, що люди починають сприймати відповіді ChatGPT як особисті одкровення та називають себе пророками. Здається неймовірним, але в деяких випадках звичайне спілкування з чатботом переходить у небезпечну духовну залежність, яка веде до розривів у стосунках, соціальної ізоляції та втрати зв’язку з реальністю.