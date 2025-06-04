OpenAI может представить ChatGPT-5 в июле — чего ожидать от модели

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

OpenAI, по данным инсайдеров, готовится представить следующее поколение своей языковой модели уже в середине лета — точная дата остается неофициальной, но несколько источников согласованно указывают на июль 2025 года. Руководитель компании Сэм Альтман еще в феврале уверял, что релиз GPT-5 состоится через месяцы, а не недели, и график выхода промежуточных версий — от GPT-4.5 "Orion" в феврале до GPT-4.1 в мае — фактически подкрепляет это предположение.

Об этом пишет 9meters.

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Чего ожидать от ChatGPT-5

Преимущества новой модели обсуждают как в самой компании, так и в кругу внешних тестировщиков. По словам популярного техноинсайдера @chetaslua, GPT-5 уже превышает внутренние бенчмарки OpenAI, демонстрируя ощутимый прогресс в точности, скорости и универсальности. Разработчики из бета-сообщества также намекают на рекордные оценки в логических задачах, работе с памятью и мультимодальных сценариях.

Ожидается, что GPT-5 станет настоящим скачком в нескольких направлениях. Во-первых, это полная мультимодальность: текст, изображения и голос будут обрабатываться единой системой без необходимости в отдельных "специализированных" версиях. Во-вторых, модель сможет сохранять долговременную память между сессиями, поэтому будет подстраиваться под пользователя и помнить контекст предыдущих разговоров. В-третьих, OpenAI обещает существенно меньше "галлюцинаций" благодаря усовершенствованным датасетам и новой архитектуре. Наконец, GPT-5 должен объединить нынешние модули — от кода до зрения — в одну универсальную систему, а ее инструмент для веб-просмотра сможет лучше читать страницы и перекрещивать источники.

Поговаривают, что OpenAI рассматривает GPT-5 как базу для следующего шага к предпосылкам AGI: модель должна стать основой автономных агентов и решений для бизнеса и быта. Стратегически компания стремится вывести продукт на рынок в период наивысшего внимания к ИИ, когда свои разработки готовят конкуренты вроде Anthropic, Meta и xAI.

Если график не сдвигается, официальный анонс GPT-5 может состояться уже через несколько недель. Но даже без подтвержденной даты одно понятно наверняка, что следующая версия ChatGPT готовит существенные изменения в том, как мы общаемся с искусственным интеллектом и используем его возможности в ежедневной работе.

Напомним, OpenAI задекларировала амбициозную цель — превратить ChatGPT в универсальный "интерфейс к интернету", способный помогать пользователям в ежедневных и профессиональных задачах. Эта стратегия изложена во внутреннем документе "ChatGPT: H1 2025 Strategy", который стал публичным в рамках антимонопольного дела против Google в США.

Также мы писали, что растет количество сообщений на форумах, что люди начинают воспринимать ответы ChatGPT как личные откровения и называют себя пророками. Кажется невероятным, но в некоторых случаях обычное общение с чат-ботом переходит в опасную духовную зависимость, которая ведет к разрывам в отношениях, социальной изоляции и потере связи с реальностью.