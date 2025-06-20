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Главная Технологии Генеральный директор OpenAI ответил, когда появится GPT-5

Генеральный директор OpenAI ответил, когда появится GPT-5

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Дата публикации 20 июня 2025 10:43
GPT-5 приближается — Сэм Альтман подтвердил релиз уже этим летом
Логотип OpenAI на экране монитора. Фото: Unsplash
Ключові моменти Когда появится GPT-5

OpenAI, флагман "золотой лихорадки" искусственного интеллекта, одновременно пересматривает отношения с Microsoft, выходит на рынок, где традиционно доминирует Palantir, и готовит очередной всплеск интереса, планируя выпустить GPT-5 уже этим летом. Противовесом таким амбициям становится все более уверенная позиция компании в переговорах с ближайшим партнером и ее первая крупная победа в Пентагоне.

Об этом пишет wccftech.

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Когда появится GPT-5

В первом корпоративном подкасте CEO OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что GPT-5 "вероятно, появится этим летом", хотя точную дату не назвал.

OpenAI имеет нестандартную структуру: неприбыльная организация контролирует коммерческое подразделение. Microsoft инвестировала в компанию 13 млрд долларов, получив 49% будущей прибыли (с общим лимитом), 20% выручки и право пользоваться ИС OpenAI до 2030 года.

По данным The Information, стартап настаивает на пересмотре соглашения: он предлагает Microsoft снизить долю до 33% и отказаться от претензий к выручке, прибыли и интеллектуальной собственности. Если Microsoft согласится, это откроет путь к IPO OpenAI.

Параллельно OpenAI подрезает крылья партнеру, уменьшая цены на корпоративные подписки ChatGPT Enterprise на 10-20% для клиентов, которые покупают несколько продуктов одновременно.

Компания также получила годовой контракт CDAO Министерства обороны США на сумму 200 млн долларов — одну из крупнейших сделок Пентагона за год и первый серьезный успех OpenAI на поле, где до сих пор господствовала Palantir. Для сравнения, самая прибыльная программа Palantir — Maven Smart System — принесла около 210 млн долларов.

На фоне этих событий конкурент xAI, по данным Bloomberg, сжигает 1 млрд долларов ежемесячно и пытается привлечь 9,3 млрд свежего капитала, при этом ожидая лишь 500 млн долларов выручки в этом году.

Напомним, OpenAI расширила функциональность ChatGPT: теперь он способен подключаться к облачным сервисам и создавать стенограммы со встреч. Одновременно компания сообщила о достижении трехмиллионной отметки платных бизнес-пользователей.

Также мы писали, что OpenAI стремится превратить ChatGPT в универсальный "интерфейс к интернету", который будет помогать в повседневных и профессиональных задачах. Эта цель изложена во внутренней стратегии на 2025 год, обнародованной во время антимонопольного процесса против Google.

Microsoft технологии искусственный интеллект чат-бот ChatGPT OpenAI
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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