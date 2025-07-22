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Головна Технології OpenAI розкрила масштаби популярності ChatGPT

OpenAI розкрила масштаби популярності ChatGPT

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 11:22
ChatGPT кидає виклик Google — чатбот щоденно отримує понад 2,5 млрд запитів
Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Щодня користувачі надсилають до ChatGPT понад 2,5 млрд запитів, із яких 330 млн надходять зі США. За рік це перетворюється на приблизно 912,5 млрд звернень до штучного інтелекту.

Про це пише The Verge.

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Як зросла аудиторія ChatGPT

За інформацією Axios, OpenAI зафіксувала понад 2,5 млрд щоденних звернень до свого чатбота. Речник компанії Роб Фрідлендер підтвердив правдивість цих показників. Попри стрімкі темпи зростання, сервісу ще далеко до масштабів Google, який отримує приблизно 5 трлн пошукових запитів щороку.

Проте динаміка залишається вражаючою: лише за кілька місяців аудиторія ChatGPT зросла з 300 млн щотижневих користувачів у грудні минулого року до понад 500 млн у березні. Такий приріст перетворює ChatGPT на серйозного конкурента пошуковому гігантові.

У першій половині липня Reuters повідомила про плани OpenAI запустити найближчими тижнями браузер із вбудованими функціями штучного інтелекту, який напряму протистоятиме Google Chrome. Минулого тижня компанія вже зробила крок у цьому напрямі, представивши ChatGPT Agent — інструмент, здатний автоматично виконувати завдання на комп'ютері користувача.

На тлі цих новин колишній генеральний директор Instacart Максим Крочевський (нині вже колишній очільник стартапу) очолив один із ключових підрозділів OpenAI, що, за даними спостерігачів, має пришвидшити виведення нових продуктів на ринок.

Таким чином, хоч ChatGPT і поступається Google за загальною кількістю запитів, його стрімке зростання та портфель нових інструментів свідчать про амбіції OpenAI змінити розстановку сил у сфері інтернет‑пошуку й споживчих технологій.

Нагадаємо, штучний інтелект упевнено конкурує з пошуковими системами, і дедалі більше українців звертаються до нього за порадою чи знаннями. Деякі з питань, які найчастіше ставлять чатботу ChatGPT, дивують навіть розробників.

Також ми писали, що учені виявили тривожний зв'язок між частим використанням ChatGPT і зниженням когнітивної активності. Дослідження показало, що мозок працює менш ефективно, коли людина покладається на штучний інтелект замість самостійного мислення.

штучний інтелект чатбот ChatGPT OpenAI користувачі пошук
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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