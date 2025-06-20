ChatGPT знижує активність мозку — що показало дослідження вчених

Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Учені MIT Media Lab виявили тривожний зв'язок між активним використанням ChatGPT і зниженням когнітивної активності. Експеримент на 54 добровольцях показав, що під час написання есе за допомогою чатбота мозок працював суттєво менш інтенсивно, ніж у тих, хто покладався лише на пошук Google або на власні знання.

Про це пише TIME.

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Які результати дослідження та як проводився експеримент

Учасників віком від 18 до 39 років розділили на три групи. Перша писала есе, користуючись ChatGPT, друга — шукала інформацію в Google, а третя працювала без будь-яких цифрових підказок. Упродовж роботи у всіх вимірювали активність мозку за допомогою 32-канального ЕЕГ.

Найнижчі показники нейронної залученості виявилися у групи з ChatGPT: текст часто повторювався, бракувало оригінальних ідей, а до кінця дослідження учасники дедалі частіше просто копіювали готові відповіді бота. Група, що писала без допомоги інструментів, навпаки, демонструвала найінтенсивнішу роботу мозку в альфа-, тета- та дельта-діапазонах, пов'язаних із креативністю та пам'яттю. У користувачів Google показники теж залишалися високими, хоча й дещо нижчими, ніж у "офлайн"-учасників.

Коли наприкінці досліду автори попросили переписати одне зі своїх есе, "чатботовці" без сторонньої допомоги майже не пригадували власних текстів і демонстрували слабку мозкову активність. Ті ж, хто вперше отримав змогу скористатися ChatGPT, навпаки, лише посилили зв'язки між різними ділянками мозку, що дало підстави припустити: за правильної методики ШІ може і підсилювати навчання.

Головна авторка роботи Наталія Космина попереджає, що якщо впроваджувати LLM-інструменти в навчання без додаткових досліджень, можна завдати шкоди дитячому мозку, що розвивається. Саме тому статтю оприлюднили ще до проходження повного рецензування. Вона переконана, що законодавці та освітяни мають негайно вирішити, як безпечно інтегрувати ШІ в навчальний процес.

Команда MIT вже готує нове дослідження, де вимірює мозкову активність програмістів із та без ШІ-підтримки — і попередні дані ще гірші, за словами Косминої. Якщо висновки підтвердяться, компаніям доведеться зважити можливий приріст ефективності на тлі падіння критичного мислення та креативності у співробітників.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, що моделі ШІ на кшталт ChatGPT працюють не як носії абстрактних правил, а радше як "машини пам'яті". Вони прогнозують слова на основі великої кількості раніше побачених прикладів.

Також ми писали, що навіть буденні розмови з ChatGPT можуть іноді виходити за межі раціонального — деякі користувачі починають приписувати боту містичні властивості й бачити в ньому джерело "одкровень". Це вже викликає занепокоєння серед фахівців, адже така одержимість може руйнувати сім'ї та соціальні зв'язки.