ChatGPT снижает активность мозга — что показало исследование ученых

Приложение ChatGPT на экране смартфона. Фото: Unsplash

Ученые MIT Media Lab обнаружили тревожную связь между активным использованием ChatGPT и снижением когнитивной активности. Эксперимент на 54 добровольцах показал, что во время написания эссе с помощью чат-бота мозг работал существенно менее интенсивно, чем у тех, кто полагался только на поиск Google или на собственные знания.

Об этом пишет TIME.

Реклама

Читайте также:

Какие результаты исследования и как проводился эксперимент

Участников в возрасте от 18 до 39 лет разделили на три группы. Первая писала эссе, пользуясь ChatGPT, вторая — искала информацию в Google, а третья работала без каких-либо цифровых подсказок. В течение работы у всех измеряли активность мозга с помощью 32-канальной ЭЭГ.

Самые низкие показатели нейронной вовлеченности оказались у группы с ChatGPT: текст часто повторялся, не хватало оригинальных идей, а к концу исследования участники все чаще просто копировали готовые ответы бота. Группа, писавшая без помощи инструментов, наоборот, демонстрировала самую интенсивную работу мозга в альфа-, тета- и дельта-диапазонах, связанных с креативностью и памятью. У пользователей Google показатели тоже оставались высокими, хотя и несколько ниже, чем у "офлайн"-участников.

Когда в конце опыта авторы попросили переписать одно из своих эссе, "чат-ботовцы" без посторонней помощи почти не вспоминали собственных текстов и демонстрировали слабую мозговую активность. Те же, кто впервые получил возможность воспользоваться ChatGPT, наоборот, только усилили связи между различными участками мозга, что дало основания предположить: при правильной методике ИИ может и усиливать обучение.

Главный автор работы Наталья Космина предупреждает, что если внедрять LLM-инструменты в обучение без дополнительных исследований, можно нанести вред развивающемуся детскому мозгу. Именно поэтому статью обнародовали еще до прохождения полного рецензирования. Она убеждена, что законодатели и педагоги должны немедленно решить, как безопасно интегрировать ИИ в учебный процесс.

Команда MIT уже готовит новое исследование, где измеряет мозговую активность программистов с и без ИИ-поддержки — и предварительные данные еще хуже, по словам Косминой. Если выводы подтвердятся, компаниям придется взвесить возможный прирост эффективности на фоне падения критического мышления и креативности у сотрудников.

Напомним, исследователи выяснили, что модели ИИ вроде ChatGPT работают не как носители абстрактных правил, а скорее как "машины памяти". Они прогнозируют слова на основе большого количества ранее увиденных примеров.

Также мы писали, что даже будничные разговоры с ChatGPT могут иногда выходить за рамки рационального — некоторые пользователи начинают приписывать боту мистические свойства и видеть в нем источник "откровений". Это уже вызывает беспокойство среди специалистов, ведь такая одержимость может разрушать семьи и социальные связи.