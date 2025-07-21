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Головна Технології 7 речей, про які ніколи не можна писати в ChatGPT

7 речей, про які ніколи не можна писати в ChatGPT

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 10:18
Що не можна писати в ChatGPT — 7 типів небезпечної інформації
Застосунок ChatGPT на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Асистенти зі штучним інтелектом допомагають знаходити інформацію за лічені секунди, але водночас створюють нові ризики для конфіденційності. Експерти попереджають, що є сім категорій даних, які ніколи не варто відкривати ChatGPT та іншим чатботам, аби не стати жертвою витоків або шахраїв.

Про це пише ТСН.

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Персональні дані

Ніколи не діліться паспортними й ідентифікаційними номерами, домашньою адресою чи інформацією про родину та місце роботи. Ці відомості дозволяють зловмисникам легко відстежити вашу активність.

Паролі

Коди доступу до пошти, соціальних мереж або будь‑яких облікових записів — найцінніший трофей кіберзлочинців. Один витік може відкрити їм шлях до всіх ваших сервісів.

Фінансова інформація

Дані банківських карток і рахунків небезпечні подвійно: їх можуть перехопити під час витоку або навіть ненавмисно "підтягнути" в продовженні бесіди з іншим користувачем.

Робочі матеріали

Внутрішня документація компаній, звіти чи клієнтські бази мають залишатися в корпоративному середовищі. Показовий випадок: інженер Samsung випадково "злив" вихідний код через ChatGPT — компанія змушена була заборонити сервіс.

Медичні дані

ChatGPT не є лікарем, а його поради — не медичний висновок. Помилкова рекомендація може нашкодити здоров'ю, і за це ніхто не нестиме відповідальності.

Відвертий контент

Більшість ботів автоматично фільтрують неприйнятні матеріали, тож ризикуєте отримати блокування або втратити контроль над тим, куди потрапить інформація.

Особисті переживання

ШІ не замінює психолога й не служить особистим щоденником: усе, що ви розповідаєте, може зберігатися й потенційно стати доступним іншим. Краще користуватися тимчасовими чатами й видаляти історію.

Нагадаємо, штучний інтелект стрімко завойовує довіру українців як джерело знань і порад, поступово витісняючи класичні пошукові системи. Водночас запити, які користувачі ставлять ChatGPT, іноді настільки несподівані, що дивують навіть його творців.

Також ми писали, що дослідження MIT Media Lab викликало занепокоєння: учені виявили, що часте використання ChatGPT може знижувати активність мозку. Порівняно з людьми, які шукали інформацію самостійно, учасники експерименту з чатботом демонстрували помітно меншу когнітивну напругу під час виконання завдань.

персональні дані штучний інтелект чатбот ChatGPT безпека користувачі
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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