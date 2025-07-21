Що не можна писати в ChatGPT — 7 типів небезпечної інформації

7 речей, про які ніколи не можна писати в ChatGPT
Асистенти зі штучним інтелектом допомагають знаходити інформацію за лічені секунди, але водночас створюють нові ризики для конфіденційності. Експерти попереджають, що є сім категорій даних, які ніколи не варто відкривати ChatGPT та іншим чатботам, аби не стати жертвою витоків або шахраїв.
Про це пише ТСН.
Персональні дані
Ніколи не діліться паспортними й ідентифікаційними номерами, домашньою адресою чи інформацією про родину та місце роботи. Ці відомості дозволяють зловмисникам легко відстежити вашу активність.
Паролі
Коди доступу до пошти, соціальних мереж або будь‑яких облікових записів — найцінніший трофей кіберзлочинців. Один витік може відкрити їм шлях до всіх ваших сервісів.
Фінансова інформація
Дані банківських карток і рахунків небезпечні подвійно: їх можуть перехопити під час витоку або навіть ненавмисно "підтягнути" в продовженні бесіди з іншим користувачем.
Робочі матеріали
Внутрішня документація компаній, звіти чи клієнтські бази мають залишатися в корпоративному середовищі. Показовий випадок: інженер Samsung випадково "злив" вихідний код через ChatGPT — компанія змушена була заборонити сервіс.
Медичні дані
ChatGPT не є лікарем, а його поради — не медичний висновок. Помилкова рекомендація може нашкодити здоров'ю, і за це ніхто не нестиме відповідальності.
Відвертий контент
Більшість ботів автоматично фільтрують неприйнятні матеріали, тож ризикуєте отримати блокування або втратити контроль над тим, куди потрапить інформація.
Особисті переживання
ШІ не замінює психолога й не служить особистим щоденником: усе, що ви розповідаєте, може зберігатися й потенційно стати доступним іншим. Краще користуватися тимчасовими чатами й видаляти історію.
Нагадаємо, штучний інтелект стрімко завойовує довіру українців як джерело знань і порад, поступово витісняючи класичні пошукові системи. Водночас запити, які користувачі ставлять ChatGPT, іноді настільки несподівані, що дивують навіть його творців.
Також ми писали, що дослідження MIT Media Lab викликало занепокоєння: учені виявили, що часте використання ChatGPT може знижувати активність мозку. Порівняно з людьми, які шукали інформацію самостійно, учасники експерименту з чатботом демонстрували помітно меншу когнітивну напругу під час виконання завдань.
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